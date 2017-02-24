Soft4Boost Suite для Windows

Soft4Boost Suite 3.8.3

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Описание Soft4Boost Suite 3.8.3Описание   Скачать Soft4Boost Suite 3.8.3СКАЧАТЬ (736,18 Мб) Скриншоты Soft4Boost Suite 3.8.3Скриншоты (1)   Статистика Soft4Boost Suite 3.8.3Статистика   Отзывы о Soft4Boost Suite 3.8.3Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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Soft4Boost Suite - сборник утилит от разработчика Soft4Boost, который объединяет в себе полный набор инструментов для обработки мультимедийных файлов. Всего в пакете более 20 программ.

Здесь Вы сможете конвертировать изображения, аудио и видео, захватывать картинку экрана монитора, сохранять потоковые медийные файлы, создавать собственные рингтоны и микшировать известные композиции, записывать и копировать CD/DVD-диски, а также значительно улучшить общее состояние Вашего ПК - тут есть оптимизатор операционной системы, деинсталлятор, качественный стиратель дисков, инструменты поиска дубликатов и обновлений для установленных программ, и многое-многое другое.

Установив Soft4Boost Suite, Вы избавитесь от необходимости использования сторонних программных продуктов, т.к. в этом комплекте уже содержатся все нужные инструменты для полноценной и качественной работы с мультимедийными и системными файлами.

Скриншоты Soft4Boost Suite:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программыфункциольные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 099
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Конверторы - Видео захват

Отзывы о программе Soft4Boost Suite

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