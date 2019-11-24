|
Free CD to MP3 Converter 5.0
|
|
|
|Оцените программу!
3.88 из 5, всего оценок - 89
|
- Рейтинг программы - 3.88 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
CD to MP3 Freeware - программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в OGG). Следует отметить такую возможность программы, как запись голоса через микрофон, которая осуществляется сразу в MP3 формат.
В опциях программы можно указать папку для хранения декодированных данных, указать формат файла, установить настройки кодека LAME, занести информацию в теги, выбрать устройство для чтения дисков, выставить нужный битрейт.
В программе очень хорошо реализована справочная система (расписаны все возможности, показаны основные принципы работы, приведён список часто задаваемых вопросов).
|
|
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
Format Factory 4.9.5.0
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и
Medieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.5
CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции. При осуществлении данной операции используется информация, полученная
Free Audio Converter 5.1.8.717
Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация
XviD4PSP 8.0.51
XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG,
Free M4a to MP3 Converter 9.7
Free M4a to MP3 Converter - простенький, но достаточно эффективный конвертер аудио файлов некоторых специфических форматов в наиболее популярный и распространенный
Exact Audio Copy 1.3
Программа Exact Audio Copy (EAC) предназначена для извлечения звуковых дорожек из аудио CD c последующим конвертированием в форматы MP3 и WAV
|
|
Отзывы о программе Free CD to MP3 Converter
Ярик про Free CD to MP3 Converter 4.9 [24-10-2019]
Ура!!! хоть кто-то дал реально нормальную прогу. пол инета перерыл. СПАСИБО!!! кругом б...лять 3,14здец "БЕСПЛАТНО" пока не начинаешь конвертировать. А тут реально для людей.
| | Ответить
Наталья про Free CD to MP3 Converter 4.9 [21-10-2018]
Спасибо огромное за чудесную и простую программку! Совершенно бесплатно и легко переводит из CDA в MP3. Всем рекомендую!
| | Ответить
Дмитрий про Free CD to MP3 Converter 4.8 [08-02-2017]
Прога понравилась,проверял готовые мп-тришки прогой Spek,офигеннийшая частотка у файлов на выходе(но конечно надо выставить нужные параметры,320,стерео,mp3)и всё будет люкс,тестировал версию 4.2 на 7х64.
| | Ответить
cawa про Free CD to MP3 Converter 4.8 [03-09-2014]
спасибо , рябята. безплатно , без регистрации , смс и прочего .. молодці !
| 2 | Ответить
Anthonyus про Free CD to MP3 Converter 4.6 [22-07-2013]
Хорошая программа.И требования регистрироваться не задалбывают.Пропустить - и всё .Конвертирует отлично.Глубина звука сохраняется,и скорость при этом около минуты на трек длинной 4:30.
| | Ответить
|Читать все отзывы (19) / Добавить отзыв
|