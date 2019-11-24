Free CD to MP3 Converter

CD to MP3 Freeware - программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в OGG). Следует отметить такую возможность программы, как запись голоса через микрофон, которая осуществляется сразу в MP3 формат.

В опциях программы можно указать папку для хранения декодированных данных, указать формат файла, установить настройки кодека LAME, занести информацию в теги, выбрать устройство для чтения дисков, выставить нужный битрейт.

В программе очень хорошо реализована справочная система (расписаны все возможности, показаны основные принципы работы, приведён список часто задаваемых вопросов).