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Free CD to MP3 Converter для Windows

Free CD to MP3 Converter 5.0

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Описание Free CD to MP3 Converter 5.0Описание   Скачать Free CD to MP3 Converter 5.0СКАЧАТЬ (1,86 Мб) Скриншоты Free CD to MP3 Converter 5.0Скриншоты (3)   Статистика Free CD to MP3 Converter 5.0Статистика   Отзывы о Free CD to MP3 Converter 5.0Отзывы (19)  
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3.88 из 5, всего оценок - 89
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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CD to MP3 Freeware - программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные файлы из одного формата в другой (WAV в MP3, MP3 в WAV, WAV в OGG). Следует отметить такую возможность программы, как запись голоса через микрофон, которая осуществляется сразу в MP3 формат.

В опциях программы можно указать папку для хранения декодированных данных, указать формат файла, установить настройки кодека LAME, занести информацию в теги, выбрать устройство для чтения дисков, выставить нужный битрейт.

В программе очень хорошо реализована справочная система (расписаны все возможности, показаны основные принципы работы, приведён список часто задаваемых вопросов).

Free CD to MP3 Converter
Free CD to MP3 Converter
Free CD to MP3 Converter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 79 193
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Запись звука, голоса
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Отзывы о программе Free CD to MP3 Converter

Ярик про Free CD to MP3 Converter 4.9 [24-10-2019]

Ура!!! хоть кто-то дал реально нормальную прогу. пол инета перерыл. СПАСИБО!!! кругом б...лять 3,14здец "БЕСПЛАТНО" пока не начинаешь конвертировать. А тут реально для людей.
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Наталья про Free CD to MP3 Converter 4.9 [21-10-2018]

Спасибо огромное за чудесную и простую программку! Совершенно бесплатно и легко переводит из CDA в MP3. Всем рекомендую!
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Дмитрий про Free CD to MP3 Converter 4.8 [08-02-2017]

Прога понравилась,проверял готовые мп-тришки прогой Spek,офигеннийшая частотка у файлов на выходе(но конечно надо выставить нужные параметры,320,стерео,mp3)и всё будет люкс,тестировал версию 4.2 на 7х64.
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cawa про Free CD to MP3 Converter 4.8 [03-09-2014]

спасибо , рябята. безплатно , без регистрации , смс и прочего .. молодці !
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Anthonyus про Free CD to MP3 Converter 4.6 [22-07-2013]

Хорошая программа.И требования регистрироваться не задалбывают.Пропустить - и всё .Конвертирует отлично.Глубина звука сохраняется,и скорость при этом около минуты на трек длинной 4:30.
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