Easy Context menu для Windows

Easy Context menu 1.6

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Описание Easy Context menu 1.6Описание   Скачать Easy Context menu 1.6СКАЧАТЬ (1,6 Мб) Скриншоты Easy Context menu 1.6Скриншоты (4)   Статистика Easy Context menu 1.6Статистика   Отзывы о Easy Context menu 1.6Отзывы (3)  
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4.88 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.88 из 5
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Easy Context menu - весьма удобная портативная утилита для быстрого доступа ко многим функциям, командам и инструментам системы Windows, которые часто используются при работе тех или иных приложений. Здесь можно добавить и настроить необходимые команды в контекстном меню для Рабочего стола, Моего компьютера, дисков, файлов, папок, меню выключения и перезагрузки компьютера, а также ряда служебных программ.

Приложение имеет очень простой и понятный интерфейс, а с учетом наличия русской локализации, освоение работы с утилитой не вызывает проблем. Всего в главном окне приложения Вы увидите 7 разделов, в каждом из которых есть отдельные параметры для управления. Задача пользователя выбрать нужные опции, проставить на них отметки (галочки) и применить действия. В настройках доступны различные дополнительные функции для изменений некоторых характеристик операционной системы.

Скриншоты Easy Context menu:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 788
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Easy Context menu

Семён про Easy Context menu 1.6 [05-11-2018]

да я вот только случайно наткнулся в интернете на эту прогу когда искал как установить 3D картинку но не суть
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Сергей про Easy Context menu 1.6 [20-09-2016]

Не понимаю почему нет отзывов, программа отличная, настраивается всё элементарно, просто даже для людей далёких от знания реестра. Зато можно строит буквально всё что угодно, расположить контекстное меня в нужном Вам порядке или например поставить запуск расширенного контекстного меню через зажатый шифт. Программа и раньше была простой и понятно, но теперь это просто идеал! Автору 10 из 10!
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guign про Easy Context menu 1.6 [28-07-2016]

Корректно приложение работает только на Windows 7. XP, Vista не годятся, остальные - не знаю.
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