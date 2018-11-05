Easy Context menu - весьма удобная портативная утилита для быстрого доступа ко многим функциям, командам и инструментам системы Windows, которые часто используются при работе тех или иных приложений. Здесь можно добавить и настроить необходимые команды в контекстном меню для Рабочего стола, Моего компьютера, дисков, файлов, папок, меню выключения и перезагрузки компьютера, а также ряда служебных программ.

Приложение имеет очень простой и понятный интерфейс, а с учетом наличия русской локализации, освоение работы с утилитой не вызывает проблем. Всего в главном окне приложения Вы увидите 7 разделов, в каждом из которых есть отдельные параметры для управления. Задача пользователя выбрать нужные опции, проставить на них отметки (галочки) и применить действия. В настройках доступны различные дополнительные функции для изменений некоторых характеристик операционной системы.