Easy Context menu - весьма удобная портативная утилита для быстрого доступа ко многим функциям, командам и инструментам системы Windows, которые часто используются при работе тех или иных приложений. Здесь можно добавить и настроить необходимые команды в контекстном меню для Рабочего стола, Моего компьютера, дисков, файлов, папок, меню выключения и перезагрузки компьютера, а также ряда служебных программ.
Приложение имеет очень простой и понятный интерфейс, а с учетом наличия русской локализации, освоение работы с утилитой не вызывает проблем. Всего в главном окне приложения Вы увидите 7 разделов, в каждом из которых есть отдельные параметры для управления. Задача пользователя выбрать нужные опции, проставить на них отметки (галочки) и применить действия. В настройках доступны различные дополнительные функции для изменений некоторых характеристик операционной системы.
ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего
Отзывы о программе Easy Context menu
Семён про Easy Context menu 1.6 [05-11-2018]
да я вот только случайно наткнулся в интернете на эту прогу когда искал как установить 3D картинку но не суть | | Ответить
Сергей про Easy Context menu 1.6 [20-09-2016]
Не понимаю почему нет отзывов, программа отличная, настраивается всё элементарно, просто даже для людей далёких от знания реестра. Зато можно строит буквально всё что угодно, расположить контекстное меня в нужном Вам порядке или например поставить запуск расширенного контекстного меню через зажатый шифт. Программа и раньше была простой и понятно, но теперь это просто идеал! Автору 10 из 10! | 1 | Ответить
guign про Easy Context menu 1.6 [28-07-2016]
Корректно приложение работает только на Windows 7. XP, Vista не годятся, остальные - не знаю. | | Ответить