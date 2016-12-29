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Duolingo для iOS

Duolingo 5.0.8 для iPhone, iPad

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Описание Duolingo 5.0.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Duolingo 5.0.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (69.3 Мб) Скриншоты Duolingo 5.0.8 для iPhone, iPadСкриншоты (18)   Статистика Duolingo 5.0.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Duolingo 5.0.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Duolingo - отличное и бесплатное приложение для изучения иностранных языков вплоть до овладения разговорных навыков. Тут Вы сможете учить испанский, французский, немецкий, португальский, итальянский и английский и многие другие языки.

Курс построен так, что позволяет начинать учить языки как абсолютным новичкам, так и пользователям уже имеющим некоторые знания грамматики и определенный словарный запас. В любом случае, можно пройти тестирование и определить свой начальный уровень, а уже затем решать с чего начать.

В Duolingo освоение языка выполнено в игровой и нескучной манере, поэтому само обучение проходит весело, что естественно сказывается на качестве отработанного материала. Удобно, что тут Вам предстоит не только учить новые слова, но также правильно выстраивать предложение, стараться на слух понимать произнесенные фразы и определять грамматическую форму того или иного слова и т.д.

В довершение стоит отметить, что Duolingo в 2013 году удостоилось премии приложения года от корпорации Apple, и это вполне заслуженно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Duolingo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 930
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки
 Программа Duolingo отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Duolingo

Admin

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