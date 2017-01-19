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4.50 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Яндекс.Навигатор - популярное приложение для прокладывания автомаршрутов по территориям России, Украины, Беларуси и Турции с оптимальным соотношением загруженности дорог и километража. Тут Вы будете всегда в курсе дорожной обстановки интересующего Вас региона: пробки, ДТП, ремонт и т.д. Удобно, что проложив маршрут с помощью голосовых команд, можно полностью положиться на Яндекс.Навигатор, который заранее предупредит о поворотах, определит ориентировочное время прибытия в конечную точку, варианты объезда, километраж маршрута и многое другое, что особенно полезно когда передвигаетесь по незнакомым дорогам и населенным пунктам. На картах приложения нанесено огромное количество учреждений и достопримечательностей, таких как аптеки, банки, АЗС, кафе, музеи и т.д., которые помогут сориентироваться и найти нужный объект. В общем, Яндекс.Навигатор действительно удобное и незаменимое приложение для всех автолюбителей, которое значительно упростит передвижение и поможет сохранит время на дорогу. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Яндекс.Навигатор для Android

Яндекс.Навигатор для Windows Phone