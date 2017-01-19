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Яндекс.Навигатор для iOS

Яндекс.Навигатор 2.32 для iPhone, iPad

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Описание Яндекс.Навигатор 2.32 для iPhone, iPadОписание   Скачать Яндекс.Навигатор 2.32 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (119 Мб) Скриншоты Яндекс.Навигатор 2.32 для iPhone, iPadСкриншоты (9)   Статистика Яндекс.Навигатор 2.32 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Яндекс.Навигатор 2.32 для iPhone, iPadОтзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Яндекс.Навигатор - популярное приложение для прокладывания автомаршрутов по территориям России, Украины, Беларуси и Турции с оптимальным соотношением загруженности дорог и километража. Тут Вы будете всегда в курсе дорожной обстановки интересующего Вас региона: пробки, ДТП, ремонт и т.д. Удобно, что проложив маршрут с помощью голосовых команд, можно полностью положиться на Яндекс.Навигатор, который заранее предупредит о поворотах, определит ориентировочное время прибытия в конечную точку, варианты объезда, километраж маршрута и многое другое, что особенно полезно когда передвигаетесь по незнакомым дорогам и населенным пунктам. На картах приложения нанесено огромное количество учреждений и достопримечательностей, таких как аптеки, банки, АЗС, кафе, музеи и т.д., которые помогут сориентироваться и найти нужный объект. В общем, Яндекс.Навигатор действительно удобное и незаменимое приложение для всех автолюбителей, которое значительно упростит передвижение и поможет сохранит время на дорогу.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Яндекс.Навигатор:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 3 888
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Путеводители

Отзывы о программе Яндекс.Навигатор

dima про Яндекс.Навигатор 1.63 для iPhone, iPad [18-10-2015]

на сайте:
Операционка iPhone, iPad iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
на самом деле:
Совместимость: Требуется iOS 7.0 или более поздняя версия.
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Дима про Яндекс.Навигатор 1.62 для iPhone, iPad [05-04-2015]

не определяет местоположение
5 | | Ответить

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