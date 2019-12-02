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Яндекс.Навигатор 4.20 для Android
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3.87 из 5, всего оценок - 137
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- Рейтинг программы - 3.87 из 5
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Яндекс.Навигатор — полноценный навигатор для Android-смартфонов и планшетов. С его помощью вы сможете найти необходимый вам сервис, магазин или просто адрес и проложить туда маршрут. При чем маршрут будет проложен с учетом пробок, перекрытий улиц, аварий на дорогах.
Яндекс.Навигатор поддерживает работу для городов России, Украины, Беларуси, Казахстана и Турции. Вы сможете строить маршруты не только в крупных городах, но и между городами. Есть возможность сохранять отдельные точки на карте и маршруты в избранном. Поддерживается несколько режимов карты, голосовое управление, управление жестами, ночное и дневное отображение. В Истории и Избранном хранятся ваши прошлые поездки и, благодаря облачному хранилищу, доступны с любого вашего устройства.
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|Что нового в Яндекс.Навигатор 4.20 для Android?
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Отзывы о программе Яндекс.Навигатор
ятсок про Яндекс.Навигатор 2.95 для Android [10-01-2019]
навигатор яндекс дрянь у них слабый связь срс спутник . не советую
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Анжелика про Яндекс.Навигатор 2.95 для Android [27-07-2018]
Путь от Волгограда до Новомихайловского поселка, Туапсинского района.Проехали на 150 км больше,водил кругами, постоянно предлагая платную дорогу.Ужас! Первый раз такое! Разочаровались!
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Станислав про Яндекс.Навигатор 2.95 для Android [05-06-2018]
Сегодня впервые в жизни воспользовался Яндекс.Навигатором. Ехал из области по Киевскому шоссе с целью на Вернадского. Сначала "Алиса" в районе Крёкшино зачем-то направила меня в объезд по Минскому шоссе, затем вывела на платный (150 руб. + 200 руб.) обход Одинцово и, главное, предательски промолчала на развилке перед МКАД, в результате чего я поехал не по той дороге (там хиазм - правая дорога ведёт налево, а левая направо) со всеми вытекающими последствиями.
По возвращении домой, проанализировав ситуацию, пришел к следующим выводам:
1. Сервис ангажирован, ведёт на платные дороги, даже если это вам не нужно. Не хорошо-с, господа.
2. Полагаться на сервис нельзя, даже если маршрут выбран правильно, обязательно подставит где-нибудь.
3. Не дай бог, доживём до беспилотных Яндекс-такси.
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Анатолий про Яндекс.Навигатор 2.95 для Android [22-05-2018]
Еще несколько месяцев назад яндекс—навигатор работал удовлетворительно. Но сейчас это просто безобразие. Создается впечатление, что программу создавали пъяные или больные люди. Показывает бред сумасшедших. Буду удрлять его, и ни коиу не советую его использовать. Можете попасть в просак.
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Роман про Яндекс.Навигатор 2.95 для Android [19-04-2018]
В Саратове работает отлично, лучще других приложений.
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