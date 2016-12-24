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Megogo.net - онлайн-кинотеатр для iOS

Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPad

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Описание Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (110 Мб) Скриншоты Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPadСкриншоты (10)   Статистика Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Megogo.net - онлайн-кинотеатр - официальное приложение для iOS-устройств одного из крупнейших международных онлайн-кинотеатров. Здесь собрано огромное количество фильмов, сериалов, мультиков, ТВ-передач и шоу, которые доступны в наилучшем качестве.

В Megogo.net - онлайн-кинотеатр удобно продуман поиск нужного фильма, приводится краткое описание сюжетной линии, отображены главные актеры, можно ознакомится с отзывами других пользователей и поставить свою оценку (нужна регистрация), увидеть рейтинги таких популярных ресурсов как IMDB и Кинопоиск .

Кроме того, реализованы в отдельных закладках премьерные показы, тематические подборки (например, кино о футболе или с участием определенного актера) и рекомендованные редакцией сервиса фильмы. Megogo.net - онлайн-кинотеатр доступен во всех странах мира без ограничений, что позволяет наслаждаться просмотром лучших фильмов в любом месте с доступом интернета.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Megogo.net - онлайн-кинотеатр:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 635
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое

Отзывы о программе Megogo.net - онлайн-кинотеатр

Admin

Отзывов о программе Megogo.net - онлайн-кинотеатр 2.7.4 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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