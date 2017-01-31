Music Collection - неплохая программа для создания на компьютере собственной музыкальной коллекции и ее удобного управления. Вся информация об имеющихся композициях может быть отредактирована и изменена. При этом она вводится либо в ручном режиме, либо загружается из интернета, что значительно экономит время и предотвращает от возможных ошибок. Удачно реализован поиск нужного трека или альбома с использованием разнообразных фильтров - по исполнителю, жанру, названию и т.д.
При необходимости информация Вашей музыкальной коллекции может быть распечатана. С Music Collection Ваша музыка будет разложена по полочкам и упорядочена, а Вы получите возможность обладать полной информацией о любимых исполнителях, композициях и альбомах.
Основные возможностиMusic Collection:
Создание базы коллекции в формате Microsoft Access.
Создание неограниченного числа музыкальных коллекций.
Распознавание всех видов и типов музыкальных файлов и информации, в том числе и на дисках.
Для каждого альбома сохраняется сопутствующая информации, содержащая данные о дорожках и даже тексты для каждой композиции.
Выбор обложки альбома для отображения на главной странице.
Экспорт информации об альбоме в HTML-файл.
Управление всеми данными коллекции.
Продуманный поиск по всевозможным критериям.
Получение данных из Интернета, таких как CD-Info, обложка альбома, информация об исполнителе, дорожке и др.
Индивидуальная настройка визуального отображения программы одним из 30 скинов.