SyncBackFree - мощный многофункциональный инструмент для выполнения резервного копирования целых каталогов и папок с возможностью их синхронизации. При этом Вы не ограничены только жесткими дисками компьютера: поддерживается работа с USB-накопителями, оптическими дисками, сетевыми каталогами и даже FTP-серверами.

В программу встроен планировщик, где расписав удобное для Вас время резервного копирования/синхронизации (ежедневно, еженедельно, ежемесячно), Вы забудете о ручном вмешательстве в работу программы, при этом можете быть спокойны за актуальность и сохранность всех важных данных.

На первый взгляд покажется, что настраивать программу сложно, но приступив к работке с этим инструментом, увидите, что все очень просто и понятно. Поэтому SyncBackFree может быть рекомендовано как одно из лучших средств для создания резервных копий файлов и синхронизации папок.