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5 Facebook Messenger - специально разработанное корпорацией Facebook приложение, которое поможет Вам больше и продуктивнее общаться с близкими людьми. Этот мессенжер при использовании похож на обычный обмен SMS-ми, но здесь не нужно платить за каждое отправленное сообщение - используется ваш тарифный план. Удобно, что обмениваться сообщениями можно не только с теми пользователями, кто пользуется Facebook Messenger или зарегистрирован в Facebook - отправка SMS может осуществляться любому контакту в Вашей телефонной книге или вообще на произвольно введенный номер.

В Facebook Messenger есть и много других полезных функций: создание групповых чатов, отправка в сообщениях фото, видео или аудио информации, бесплатные звонки с использованием Wi-Fi-сетей и много других интересных фишек.

В общем-то получилось просто, понятно, доступно и очень удобно, что позволяет получать максимум удовольствия от общения с друзьями, знакомыми и близкими Вам людьми. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Facebook Messenger для Android

Facebook Messenger для Windows Phone