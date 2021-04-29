Facebook Messenger для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|309.0.0.14.114 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Категории:
|Блоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 12 755 | Статистика
|Размер:
|42,42 Мб
|СКАЧАТЬ
Facebook Messenger - удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко и быстро обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и родственниками в чате на Facebook.
Также присутствует возможность получать оповещения о входящих сообщениях, извещать друзей о своем местоположении, просматривать отправленные и полученные сообщения, создавать групповые чаты, добавлять новых друзей, отправлть в сообщениях фото, видео или аудио информацию, совершать бесплатные звонки с использованием Wi-Fi-сетей и много других интересных фишек.
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Отзывы о программе Facebook Messenger
Дмитрий про Facebook Messenger 159.0.0.29.93 для Android [11-06-2018]
Скачал,не устанавливается,пишет - синтаксическая ошибка
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