Facebook Messenger для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:309.0.0.14.114 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 755 | Статистика
Размер:42,42 Мб
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Facebook Messenger - удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко и быстро обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и родственниками в чате на Facebook.

Также присутствует возможность получать оповещения о входящих сообщениях, извещать друзей о своем местоположении, просматривать отправленные и полученные сообщения, создавать групповые чаты, добавлять новых друзей, отправлть в сообщениях фото, видео или аудио информацию, совершать бесплатные звонки с использованием Wi-Fi-сетей и много других интересных фишек.

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Отзывы о программе Facebook Messenger

Дмитрий про Facebook Messenger 159.0.0.29.93 для Android [11-06-2018]

Скачал,не устанавливается,пишет - синтаксическая ошибка
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