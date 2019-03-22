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Twoo 9.0.12 для iPhone, iPad
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Twoo - сервис для новых знакомств с людьми по всему миру. Так быстро и легко заводить друзей еще никогда не было: просто зарегистрируйтесь в этой социальной сети и находите интересных собеседников, общаясь без ограничений в личной беседе или общем чате. Вы будете удивлены, но приложение Twoo поможет найти новых друзей даже в Вашем округе, с которыми Вы при желании встретитесь в живую и продолжите общение.
Кроме этого, здесь есть множество дополнительных развлекательных функций - мини-игры, обмен фотографиями, организация альбомов и многое другое для того, чтобы Вы весело и не скучно могли провести свое свободное время.
Ежедневно более миллиона человек знакомятся друг с другом на Twoo, присоединяйтесь и Вы к этому многочисленному сообществу, общаясь, как говорится, без границ и барьеров.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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