Оцените программу!

3.67 из 5, всего оценок - 3 Рейтинг программы - 3.67 из 5

1

2

3

4

5 Flipagram - отличное iOS-приложение всех любителей составлять неповторимые и красочные слайд-шоу из фотографий в аккаунтах Facebook, Instagram и коллекции снимков на самом устройстве. Кроме добавления и сортировки наиболее удачных фотокадров, есть возможность сопровождать их текстовым описанием, использовать различные графические эффекты, замедлять и ускорять просмотр, а также прикрепить аудиофайл - музыка, звуки или Ваши комментарии. После того как видеооткрытка готова, ее можно отправить по электронной почте или выложить для показа на популярнейших хостинговых ресурсах: Instagram, Facebook, Twitter, Vine, YouTube, Tumblr, Pinterest, WhatsApp или LINE. В общем, Flipagram поможет вдохнуть новую жизнь в Вашу коллекцию фотографий, превратив ее в необычный и стильный видеоальбом. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Flipagram для Windows Phone

Flipagram для Android