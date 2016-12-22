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Flipagram для iOS

Flipagram 8.7.1 для iPhone, iPad

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Описание Flipagram 8.7.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Flipagram 8.7.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (75.2 Мб) Скриншоты Flipagram 8.7.1 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Flipagram 8.7.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Flipagram 8.7.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Flipagram - отличное iOS-приложение всех любителей составлять неповторимые и красочные слайд-шоу из фотографий в аккаунтах Facebook, Instagram и коллекции снимков на самом устройстве. Кроме добавления и сортировки наиболее удачных фотокадров, есть возможность сопровождать их текстовым описанием, использовать различные графические эффекты, замедлять и ускорять просмотр, а также прикрепить аудиофайл - музыка, звуки или Ваши комментарии. После того как видеооткрытка готова, ее можно отправить по электронной почте или выложить для показа на популярнейших хостинговых ресурсах: Instagram, Facebook, Twitter, Vine, YouTube, Tumblr, Pinterest, WhatsApp или LINE. В общем, Flipagram поможет вдохнуть новую жизнь в Вашу коллекцию фотографий, превратив ее в необычный и стильный видеоальбом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Flipagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 517
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе Flipagram

Admin

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