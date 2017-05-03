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5 Wirecast - платформа для создания и организации онлайн вещания в интернете. Если есть необходимость трансляции какого-либо мероприятия или события в прямом эфире, то Wirecast - это как раз то, что нужно. Здесь Вы сможете провести для всех желающих онлайн лекцию, собрать сотрудников на удаленную конференцию, показать всему миру интересное событие непосредственно в момент его происхождения и т.д.



В Wirecast Вы можете компоновать по своему усмотрению кадры из видеороликов, изображения, картинки, фотографии, слайды презентаций и другие наглядные материалы. Все функции реализованы так, чтобы освоить инструментарий программы мог даже тот пользователь, который совсем не имеет опыта организации подобного онлайн вещания. Сама трансляция может быть реализована даже при помощи обычной web-камеры, которая или встроена практически в каждый ноутбук или используется как самостоятельное устройство для стационарного ПК. Основные функции Wirecast: возможность захвата изображения сразу из нескольких источников, в том числе и монитора ПК,

подбор разнообразных элементов фото- и видеоматериалов для создаваемой трансляции,

применение сглаживающих эффектов при изменении источника вещания,

ведение записи трансляции на локальный диск ПК,

возможность разделения трансляций на отдельные потоки с разным битрейтом и др.

интеграция с самыми популярными сервисами: Bambuser, Brightcove, Justin.tv, Limelight, Livebeats, Livestream, Sermon.net, Showcaster, Streaming Media Hosting, Ustream, YouTube и др.