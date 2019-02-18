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5 Audials One - мощное приложение для прослушивания интернет-радио, просмотра контента на аудио-видео-ресурсах, а также загрузки и конвертации медиаданных на Ваш компьютер. Эта программа превратит ПК в настоящий мультимедийный центр, где Вы сможете найти все свои любимые композиции и клипы, а при необходимости захватить потоковое вещание радиостанций и видеосервисов, сохраняя все это в отличном качестве.



Разработчики программы постарались выполнить интерфейс приложения в максимально удобном и понятном виде, распределив опционал по нескольким закладкам: музыка и видео из интернета, запись потоковой трансляции, конвертирование и копирование DVD, а также собственные медиаресурсы. Вообще возможности программы действительно разнообразны - файлы можно обрезать, менять настройки эквалайзера, перемешивать плейлист, использовать множество встроенных интернет-ресурсов и добавлять собственные, вести удобный поиск и многое-многое другое.



Для выполнения всех имеющихся задач это приложение объединяет в себе несколько отдельных модулей, которые выполняют определенный блок задач: Radiotracker обеспечивает работу с радиостанциями, музыкой и подкастами; Mediaraptor позволяет поддерживать ресурсы видеосервисов, проигрывая и скачивая видео; Tunebite отвечает за конвертирование; TagRunner - работа с тэгами; Audials TV помогает смотреть интернет-ТВ.



Помимо всего, доступны различные варианты визуального оформления программы (скины), так что каждый пользователь сможет настроить приложение по своему вкусу. Одним словом, Audials One разработан по принципу All-in-one, объединяя в себе практически все функции для удобной работы с медиафайлами, что приносит максимальное удовольствие от прослушивания и просмотра Ваших любимых композиций. Audials Tunebite для Windows

Audials Radiotracker для Windows

Audials Mediaraptor для Windows