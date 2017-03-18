Free Download Manager для Windows

Free Download Manager 5.1.26

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Описание Free Download Manager 5.1.26Описание   Скачать Free Download Manager 5.1.26СКАЧАТЬ (10,41 Мб) Скриншоты Free Download Manager 5.1.26Скриншоты (7)   Статистика Free Download Manager 5.1.26Статистика   Отзывы о Free Download Manager 5.1.26Отзывы (63)  
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4.49 из 5, всего оценок - 298
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Free Download Manager - бесплатная программа, сочетающая в себе менеджер закачек файлов и оффлайн браузер. Благодаря данной программе вы сможете быстро и эффективно скачивать как отдельный файл или сразу несколько файлов с HTTP, HTTPS и FTP серверов, так и сайты целиком, а также загружать файлы используя BitTorrent протокол.

Приложение поддерживает работу по расписанию, имеет богатый набор опций для управления закачками, поддерживает восстановление прерванных закачек и разбиение закачек на потоки. При загрузке мультимедийных файлов есть возможность предпросмотра еще незавершенных закачек.

Кроме этого, Free Download Manager позволяет скачивать видео с YouTube, Google Video, MySpace и многих других подобных сервисов. При этом, загружаемый файл можно на лету сконвертировать в AVI с MPEG-4, AVI с XVID, FLV, WMV, MPEG1, MPEG2, MP4 для iPod/PSP устройств и т.д. с возможностью установки желаемого битрейта и размера видео.

После инсталляции менеджер интегрируется в Windows Explorer, Outlook Express и браузер Internet Explorer, позволяя автоматически перехватывать загружаемые файлы или начинать загрузку, вызывая её из контекстного меню браузера. Также присутствует опция, аналогичная Корзине в FlashGet: для начала закачки файла нужно лишь перетащить ссылку в небольшое плавающее окошко.

Что нового в Free Download Manager 5.1.26?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Free Download Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 171 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыOffline браузеры - Загрузка файлов
 Программа Free Download Manager отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Free Download Manager

ПАВЕЛ про Free Download Manager 5.1.19 [13-11-2016]

FDM великая прога
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Квакс про Free Download Manager 5.1.19 [25-10-2016]

Новая версия, к сожалению, немного подвисает из-за графики. Перешёл на uGet
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лолочка про Free Download Manager 3.9.5.1537 [03-05-2015]

Дерьмо полное!Из-за нее ничего не грузится!
2 | 9 | Ответить

DAIGON про Free Download Manager 3.9.5.1537 [30-04-2015]

ХОРОШАЯ ПРОГА ПО ЗАГРУЗКЕ РАЗНЫХ ФАЙЛОВ!!!
1 | 1 | Ответить

(ерж про Free Download Manager 3.9.5.1537 [17-04-2015]

Последние две версии этой программы не позволяют загружать торренты.
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