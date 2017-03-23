Razer Cortex для Windows

Razer Cortex 8.0.104.420

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Razer Cortex 8.0.104.420Описание   Скачать Razer Cortex 8.0.104.420СКАЧАТЬ (151,63 Мб) Скриншоты Razer Cortex 8.0.104.420Скриншоты (10)   Статистика Razer Cortex 8.0.104.420Статистика   Отзывы о Razer Cortex 8.0.104.420Отзывы (8)  
Оцените программу!
4.74 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Razer Cortex - полезная и мощная утилита для геймеров, которая максимально повысит эффективность компьютера и высвободит дополнительные мощности процессора за счёт автоматического отключения ненужных процессов и приложений при входе в игру (когда вы закрываете игру, все прежние настройки восстанавливаются).

Позволяет наслаждаться современными играми без "лагов" и "тормозов":

  • Делайте стримминг своей игры и транслируйте в Twitch, Youtube Gaming, Azubu
  • Онлайн трансляции с наложением оверлеев, зеленного экрана, экранных примечаний, заставки "Я вернусь"
  • Сохраняйте свои игры Dropbox, Google Drive или Microsoft OneDrive и синхронизируйте их
  • Центр запуска игр
  • Отслеживайте акции и скидки в игровых магазинах Steam, Origin, Green Man Gaming, GamersGate, Amazon, GOG.com, GameStop, BattleNet, UPlay, Indiegala, Paradox Plaza
  • Добавляйте игры из списков желаний в Steam, GamersGate и GOG.com и получайте уведомления об акциях на любую игру из списка
  • Отслеживайте игры и цифровой контент для устройств виртуальной реальности

В приложение встроены различные инструменты: обновления драйверов, загрузка необходимых инструментов для игр, настройка параметров системы для игр, дефрагментация игровых директорий, временное завершение работы фоновых процессов, очистка оперативной памяти, активизация производительности процессора.

Особенности:

  • Автоматическое резервное копирование файлов игры в выбранном хранилище облачного типа при каждом сохранении прогресса.
  • Сохранение игровых настроек в облаке, чтобы вам не приходилось запоминать разрешение, коэффициенты сглаживания и определения анизотропной фильтрации.
  • Бесплатная синхронизация без ограничения по количеству игр.ез ограничения по количеству игр.
  • Полный перечень игр, установленных у вас на компьютере, и командный центр для удобного доступа к ним.
  • Запись важнейших моментов в формате HD. Возможность настройки горячей клавиши.
  • Запись видеороликов любой длины без водяных знаков.
  • Возможность поделиться прохождениями и победными стратегиями в несколько нажатий клавиш: записи можно разместить на Facebook и YouTube.
Скриншоты Razer Cortex:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 13 827
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Настройка, оптимизация

Отзывы о программе Razer Cortex

ggg про Razer Cortex 7.5.7.57 [17-10-2016]

Норм прога
| | Ответить

Илья про Razer Cortex 7.0.135.11872 [14-04-2016]

А мне программа нравится! Даже тормознутый "S.t.a.l.k.e.r" на ней работает как часы!
| | Ответить

max про Razer Cortex 6.4.6.10930 [27-01-2016]

Программа бред для наивных.. у меня от нее еще больше начала тормозить Dota2
1 | | Ответить

inors про Razer Cortex 6.4.6.10930 [13-01-2016]

прога норм добавляет оперативы на онлайн игры еще акселератор шампуньский мне помогфпс меньше скачет и 11ихний оптимизатор там функция лайв тюнер и гейм бустер пободрее стало немного варшипс лагала
| | Ответить

MrGreen про Razer Cortex 5.0.89.0 [11-10-2015]

Отличная прога. Искал как раз для ХР
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Утилиты"
 

RaidCall 8.2.0

RaidCall - популярное приложение для настройки связи у геймеров. Идеально подойдет для командного общения в MMORPG и шутер-играх. Качественный звук, минимальная задержка, мгновенная передача сообщений - вы всегда на связи и на одной волне с командой

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS)

Game Booster 4.2.45.0 / 3.7.0.11

Game Booster - бесплатное приложение, благодаря которому геймеры смогут легко добиться максимального быстродействия в любимой игре. Программа дает возможность оптимизировать настройки ОС как в ручном, так и в автоматическом режиме

ArtMoney 7.45.1 Pro

ArtMoney - приложение для заядлых геймеров, с помощью которого можно получить бесконечные ресурсы, патроны, бессмертие, прокачать опыт и прочие полезные плюшки. Программа справится даже с теми играми, которые кодируют свои данные

ArtMoney 7.45.1 SE

ArtMoney - отличная возможность упростить прохождение любимой игры, не забивая себе голову собиранием ресурсов, накоплением опыта, количеством боеприпасов и пр. Имеется встроенная справка, которая снимет все вопросы даже у новичков

DOSBox 0.74

DOSBox - Программа эмулирует x86 процессор с поддержкой звука и DOS, позволяя тем самым запускать старые игры на платформах, не имеющих DOS

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Skype

iTunes

Opera

Балаболка

Adguard

Mozilla Firefox

Free Download Manager

ParkControl

ProgDVB

Audacity

GPU-Z

Notepad++

USDownloader

OpenGL Extension Viewer

CCleaner

SUMo

K-Lite Codec Pack

Adobe Flash Player

XviD4PSP

FAR Manager

 
 