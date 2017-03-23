Razer Cortex - полезная и мощная утилита для геймеров, которая максимально повысит эффективность компьютера и высвободит дополнительные мощности процессора за счёт автоматического отключения ненужных процессов и приложений при входе в игру (когда вы закрываете игру, все прежние настройки восстанавливаются).
Позволяет наслаждаться современными играми без "лагов" и "тормозов":
Делайте стримминг своей игры и транслируйте в Twitch, Youtube Gaming, Azubu
Сохраняйте свои игры Dropbox, Google Drive или Microsoft OneDrive и синхронизируйте их
Центр запуска игр
Отслеживайте акции и скидки в игровых магазинах Steam, Origin, Green Man Gaming, GamersGate, Amazon, GOG.com, GameStop, BattleNet, UPlay, Indiegala, Paradox Plaza
Добавляйте игры из списков желаний в Steam, GamersGate и GOG.com и получайте уведомления об акциях на любую игру из списка
Отслеживайте игры и цифровой контент для устройств виртуальной реальности
В приложение встроены различные инструменты: обновления драйверов, загрузка необходимых инструментов для игр, настройка параметров системы для игр, дефрагментация игровых директорий, временное завершение работы фоновых процессов, очистка оперативной памяти, активизация производительности процессора.
Особенности:
Автоматическое резервное копирование файлов игры в выбранном хранилище облачного типа при каждом сохранении прогресса.
Сохранение игровых настроек в облаке, чтобы вам не приходилось запоминать разрешение, коэффициенты сглаживания и определения анизотропной фильтрации.
Бесплатная синхронизация без ограничения по количеству игр.ез ограничения по количеству игр.
Полный перечень игр, установленных у вас на компьютере, и командный центр для удобного доступа к ним.
Запись важнейших моментов в формате HD. Возможность настройки горячей клавиши.
Запись видеороликов любой длины без водяных знаков.
Возможность поделиться прохождениями и победными стратегиями в несколько нажатий клавиш: записи можно разместить на Facebook и YouTube.
А мне программа нравится! Даже тормознутый "S.t.a.l.k.e.r" на ней работает как часы! | | Ответить
max про Razer Cortex 6.4.6.10930 [27-01-2016]
Программа бред для наивных.. у меня от нее еще больше начала тормозить Dota2 1 | | Ответить
inors про Razer Cortex 6.4.6.10930 [13-01-2016]
прога норм добавляет оперативы на онлайн игры еще акселератор шампуньский мне помогфпс меньше скачет и 11ихний оптимизатор там функция лайв тюнер и гейм бустер пободрее стало немного варшипс лагала | | Ответить
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