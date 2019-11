Оцените программу!

5 Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр (в основном ролевых). Позволяет загружать, устанавливать, обновлять и управлять всеми игровыми файлами с помощью одного простого в использовании интерфейса. Благодаря данному менеджеру не придется изучать руководства по установке модификаций и терять время в папках с игровыми файлами. Утилита самостоятельно найдет необходимые пути установки и автоматически ассоциируется с файлам в форматах, которые чаще всего используют для "упаковки" модов. С помощью NMM вы можете легко устанавливать новый модификации к таким игровым проектам как: Dark Souls, Dark Souls 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Fallout 3, Fallout 4, Fallout: New Vegas, Legend of Grimmrock, Starbound, State of Decay, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls Online, The Witcher 2, The Witcher 3, War Thunder, World of Tanks, X Rebirth, XCOM 2 Работа с программой происходит следующим образом: при первом запуске она обнаруживает на вашем компьютере поддерживаемые игры. Далее пользователю предлагается выбрать нужный проект из списка и указать файлы модификации. Все остальное менеджер сделает самостоятельно. Особенности приложения: Простая загрузка и установка.

Встроенный менеджер закачек.

Выбор отдельных файлов для загрузки.

Открытый исходный код.

Никакой рекламы.