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Nexus Mod Manager 0.70.5
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4.24 из 5, всего оценок - 41
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- Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр (в основном ролевых). Позволяет загружать, устанавливать, обновлять и управлять всеми игровыми файлами с помощью одного простого в использовании интерфейса.
Благодаря данному менеджеру не придется изучать руководства по установке модификаций и терять время в папках с игровыми файлами. Утилита самостоятельно найдет необходимые пути установки и автоматически ассоциируется с файлам в форматах, которые чаще всего используют для "упаковки" модов.
С помощью NMM вы можете легко устанавливать новый модификации к таким игровым проектам как:
- Dark Souls, Dark Souls 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Fallout 3, Fallout 4, Fallout: New Vegas, Legend of Grimmrock, Starbound, State of Decay, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls Online, The Witcher 2, The Witcher 3, War Thunder, World of Tanks, X Rebirth, XCOM 2
Работа с программой происходит следующим образом: при первом запуске она обнаруживает на вашем компьютере поддерживаемые игры. Далее пользователю предлагается выбрать нужный проект из списка и указать файлы модификации. Все остальное менеджер сделает самостоятельно.
Особенности приложения:
- Простая загрузка и установка.
- Встроенный менеджер закачек.
- Выбор отдельных файлов для загрузки.
- Открытый исходный код.
- Никакой рекламы.
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Nexus Mod Manager 0.65.2
Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр. Позволяет загружать, устанавливать, обновлять
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Отзывы о программе Nexus Mod Manager
Shooter72 про Nexus Mod Manager 0.65.2 [30-07-2019]
Старая версия, 65, не поддерживается. С оффсайта качайте свежую, 70. https://www.nexusmods.com/site/mods/4?tab=files
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Дмитрий про Nexus Mod Manager 0.63.14 [10-01-2018]
Какого я не могу ничего установить, постоянно какой то Login требует?
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Ziplockboy в ответ Дмитрий про Nexus Mod Manager 0.65.2 [06-02-2019]
Для установки модов через это приложение необходима регистрация на www.nexusmods.com
2 | 5 | Ответить
Александр про Nexus Mod Manager 0.63.14 [05-11-2017]
Интерфейс Английский, Русский - это с какого перепугу?
4 | 9 | Ответить
Jed Lu про Nexus Mod Manager 0.61.15 [01-05-2017]
отличная программа которая сильно упрощает установку модов до пару кликов, лично меня все устраивает)
Поначалу было вообще не понятно что к чему но гайды все разъяснили и все оказалось очень просто и быстро.
10/10
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