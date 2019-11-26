Nexus Mod Manager для Windows

Nexus Mod Manager 0.70.5

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Описание Nexus Mod Manager 0.70.5Описание   Скачать Nexus Mod Manager 0.70.5СКАЧАТЬ (7,98 Мб) Скриншоты Nexus Mod Manager 0.70.5Скриншоты (4)   Статистика Nexus Mod Manager 0.70.5Статистика   Отзывы о Nexus Mod Manager 0.70.5Отзывы (5)  
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4.24 из 5, всего оценок - 41
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр (в основном ролевых). Позволяет загружать, устанавливать, обновлять и управлять всеми игровыми файлами с помощью одного простого в использовании интерфейса.

Благодаря данному менеджеру не придется изучать руководства по установке модификаций и терять время в папках с игровыми файлами. Утилита самостоятельно найдет необходимые пути установки и автоматически ассоциируется с файлам в форматах, которые чаще всего используют для "упаковки" модов.

С помощью NMM вы можете легко устанавливать новый модификации к таким игровым проектам как:

  • Dark Souls, Dark Souls 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age 2, Dragon's Dogma: Dark Arisen, Fallout 3, Fallout 4, Fallout: New Vegas, Legend of Grimmrock, Starbound, State of Decay, The Elder Scrolls III: Morrowind, The Elder Scrolls IV: Oblivion, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Elder Scrolls Online, The Witcher 2, The Witcher 3, War Thunder, World of Tanks, X Rebirth, XCOM 2

Работа с программой происходит следующим образом: при первом запуске она обнаруживает на вашем компьютере поддерживаемые игры. Далее пользователю предлагается выбрать нужный проект из списка и указать файлы модификации. Все остальное менеджер сделает самостоятельно.

Особенности приложения:

  • Простая загрузка и установка.
  • Встроенный менеджер закачек.
  • Выбор отдельных файлов для загрузки.
  • Открытый исходный код.
  • Никакой рекламы.
Nexus Mod Manager
Nexus Mod Manager
Nexus Mod Manager
Nexus Mod Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 52 623
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты
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Nexus Mod Manager 0.65.2

Nexus Mod Manager - программа с открытым исходным кодом, которая представляет собой менеджер модов для популярных игр. Позволяет загружать, устанавливать, обновлять

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Отзывы о программе Nexus Mod Manager

Shooter72 про Nexus Mod Manager 0.65.2 [30-07-2019]

Старая версия, 65, не поддерживается. С оффсайта качайте свежую, 70. https://www.nexusmods.com/site/mods/4?tab=files
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Дмитрий про Nexus Mod Manager 0.63.14 [10-01-2018]

Какого я не могу ничего установить, постоянно какой то Login требует?
3 | 20 | Ответить

Ziplockboy в ответ Дмитрий про Nexus Mod Manager 0.65.2 [06-02-2019]

Для установки модов через это приложение необходима регистрация на www.nexusmods.com
2 | 5 | Ответить

Александр про Nexus Mod Manager 0.63.14 [05-11-2017]

Интерфейс Английский, Русский - это с какого перепугу?
4 | 9 | Ответить

Jed Lu про Nexus Mod Manager 0.61.15 [01-05-2017]

отличная программа которая сильно упрощает установку модов до пару кликов, лично меня все устраивает)
Поначалу было вообще не понятно что к чему но гайды все разъяснили и все оказалось очень просто и быстро.
10/10
6 | 8 | Ответить

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