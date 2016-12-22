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Camera360 Ultimate для iOS

Camera360 Ultimate 8.2 для iPhone

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Описание Camera360 Ultimate 8.2 для iPhoneОписание   Скачать Camera360 Ultimate 8.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (121 Мб) Скриншоты Camera360 Ultimate 8.2 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Camera360 Ultimate 8.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Camera360 Ultimate 8.2 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Camera360 Ultimate - интересный инструмент для добавления к Вашим фотографиям разнообразных эффектов и фильтров, чтобы сделать их оригинальными и неповторимыми. Имея простой интерфейс, Camera360 Ultimate позволит Вам сделать снимок прямо из приложения и отредактировать его по своему вкусу. Тут можно использовать рамки и виньетки, размытие, "поиграться" с контрастом и яркостью, поупражняться в ретушировании и многое другое. Есть даже возможность "слепить" фотоколлаж.

Отдельно надо выделить смешные и забавные шаблоны. Вставив их в фотографии, Вы сможете повеселить своих друзей, отправив им готовую работу через Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети. И все это буквально в несколько кликов мышки. Одним словом, Camera360 Ultimate сделает повседневное использование Вашего iOS-устройства нескучным, позволив проявить свою фантазию и дизайнерские способности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Camera360 Ultimate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 427
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы

Отзывы о программе Camera360 Ultimate

Admin

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