Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Camera360 Ultimate - интересный инструмент для добавления к Вашим фотографиям разнообразных эффектов и фильтров, чтобы сделать их оригинальными и неповторимыми. Имея простой интерфейс, Camera360 Ultimate позволит Вам сделать снимок прямо из приложения и отредактировать его по своему вкусу. Тут можно использовать рамки и виньетки, размытие, "поиграться" с контрастом и яркостью, поупражняться в ретушировании и многое другое. Есть даже возможность "слепить" фотоколлаж.



Отдельно надо выделить смешные и забавные шаблоны. Вставив их в фотографии, Вы сможете повеселить своих друзей, отправив им готовую работу через Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети. И все это буквально в несколько кликов мышки. Одним словом, Camera360 Ultimate сделает повседневное использование Вашего iOS-устройства нескучным, позволив проявить свою фантазию и дизайнерские способности. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Camera360 для Windows Phone

Camera360 Ultimate для Android