Camera360 для Android
|Оценка:
|3.60/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.9.43 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PinGuo Inc.
|Категории:
|Редакторы - Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 145 | Статистика
|Размер:
|107.91 Мб
|СКАЧАТЬ
Camera360 - мощнейший инструмент для редактирования фотографий прямо на вашем Android-устройстве, который позволяет применять к снимкам разнообразные эффекты и фильтры, чтобы сделать их оригинальными, яркими и неповторимыми. Для преобразования можно взять фотографии уже имеющиеся на гаджете, а также сделать новый снимок (или селфи) прямо из приложения.
Возможности приложения действительно огромны. Тут можно использовать готовые цветовые фильтры, добавлять забавные наклейки (листки, лапки, бабочки, пикселизация и т.д.), применять функцию размытия, регулировать тональность, цветность, яркость, контраст, экспозицию, обрезать лишние фрагменты картинки, вращать и отзеркаливать снимок, менять насыщенность отдельно взятого цвета, накладывать текстуру, добавлять рамки и виньетки, поупражняться в ретушировании и многое другое. Есть даже опция создания фотоколлажа.
При этом редактировать очень легко и просто благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Все действия выполняются только с помощью тапов по экрану устройства или передвижения ползунков пальцем. Вы можете экспериментировать с каждым действием или эффектом, а при необходимости откатить все изменения, если что-то не понравилось.
Готовой работой удобно поделиться через Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети. Так что снимайте и редактируйте свои интересные кадры с мини фотостудией Camera360 Ultimate, превратив обычные фотографии в настоящие дизайнерские и качественные открытки.
- Optimize some minor issues to improve the experience
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