BubbleUPnP - универсальный видеоплеер для Android, с помощью которого можно воспроизводить практически любые медиафайлы (аудио, видео, изображения) на любом доступном устройстве в сети (Chromecast, DLNA телевизоры, XMBC, WMP и т.д.) с внешнего или локального сервера UPnP, или из сетевой папки (Dropbox, Drive, UPnP/DLNA серверов и т.п.).

Плеер BubbleUPnP обладает вполне привычным управлением воспроизведением, имеет поддержку плейлистов (с возможностью их редактирования), поддержку скроблинга, отображение обложек альбомов, присутствует таймер сна, сервер собственных приложений, которые могут декодировать большинство видеоформатов на лету, и многое другое.