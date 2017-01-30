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BubbleUPnP для Android

BubbleUPnP 2.8.6 для Android

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Описание BubbleUPnP 2.8.6 для AndroidОписание   Скачать BubbleUPnP 2.8.6 для AndroidСКАЧАТЬ (10,79 Мб) Скриншоты BubbleUPnP 2.8.6 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика BubbleUPnP 2.8.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о BubbleUPnP 2.8.6 для AndroidОтзывы (1)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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BubbleUPnP - универсальный видеоплеер для Android, с помощью которого можно воспроизводить практически любые медиафайлы (аудио, видео, изображения) на любом доступном устройстве в сети (Chromecast, DLNA телевизоры, XMBC, WMP и т.д.) с внешнего или локального сервера UPnP, или из сетевой папки (Dropbox, Drive, UPnP/DLNA серверов и т.п.).

Плеер BubbleUPnP обладает вполне привычным управлением воспроизведением, имеет поддержку плейлистов (с возможностью их редактирования), поддержку скроблинга, отображение обложек альбомов, присутствует таймер сна, сервер собственных приложений, которые могут декодировать большинство видеоформатов на лету, и многое другое.

Скриншоты BubbleUPnP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 694
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа BubbleUPnP отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе BubbleUPnP

Evgeniy про BubbleUPnP 2.7.3 для Android [30-08-2016]

Русский нужен.
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