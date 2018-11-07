LibreCAD для Windows

LibreCAD 2.2.0 RC1

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Описание LibreCAD 2.2.0 RC1Описание   Скачать LibreCAD 2.2.0 RC1СКАЧАТЬ (28,09 Мб) Скриншоты LibreCAD 2.2.0 RC1Скриншоты (1)   Статистика LibreCAD 2.2.0 RC1Статистика   Отзывы о LibreCAD 2.2.0 RC1Отзывы (3)  
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4.69 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.69 из 5
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LibreCAD - одно из лучших бесплатных кросс-платформенных приложений для автоматизированного проектирования (CAD) в двухмерной графике. Эта платформа разрабатывалась как бесплатная альтернатива более раскрученного, но платного инструмента AutoCAD, поэтому поддерживает практически все его основные функции и возможности, позволяя решать задачи двухмерного проектирования, подготавливать инженерные и строительные чертежи, схемы и планы.

Инструментарий этого CAD-редактора достаточно богат и сможет удовлетворить запросы как начинающего проектировщика, так и профессионала своего дела. Здесь можно использовать линии, дуги, геометрические фигуры, устанавливать размеры и сноски, вставлять изображения и текст, штриховать и т.д. При использовании плагинов функционал приложения можно значительно расширить и оптимизировать под личное использование.

LibreCAD поддерживает специфические CAD-форматы - DXF, DXF и SVG, но кроме них свой проект здесь можно экспортировать в PDF-файл, PNG-, BMP- и PPM-форматы, что достаточно удобно для просмотра работы практически на любом ПК.

Стоит отметить и достаточно удобный и понятный интерфейс платформы, да еще и при наличии русской локализации, так что трудностей с освоением этого редактора не будет.

В целом, это приложение можно считать одним из лидеров среди приложений для САПР разработки, ориентированного на широкий круг пользователей.

Скриншоты LibreCAD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 774
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
 Программа LibreCAD отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе LibreCAD

Знаток про LibreCAD 2.1.3 [04-08-2018]

Есть редактор блоков? В "NanoCad" (вроде в 5 версии) нет редактора блоков.
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Олег про LibreCAD 2.1.3 [26-06-2018]

Есть русский язык. Можно чертить, но нельзя посмотреть автокадовский файл dwg
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из нашего поселка про LibreCAD 2.0.6 [23-10-2014]

Как подключить плагины ?
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