LibreCAD - одно из лучших бесплатных кросс-платформенных приложений для автоматизированного проектирования (CAD) в двухмерной графике. Эта платформа разрабатывалась как бесплатная альтернатива более раскрученного, но платного инструмента AutoCAD, поэтому поддерживает практически все его основные функции и возможности, позволяя решать задачи двухмерного проектирования, подготавливать инженерные и строительные чертежи, схемы и планы.

Инструментарий этого CAD-редактора достаточно богат и сможет удовлетворить запросы как начинающего проектировщика, так и профессионала своего дела. Здесь можно использовать линии, дуги, геометрические фигуры, устанавливать размеры и сноски, вставлять изображения и текст, штриховать и т.д. При использовании плагинов функционал приложения можно значительно расширить и оптимизировать под личное использование.

LibreCAD поддерживает специфические CAD-форматы - DXF, DXF и SVG, но кроме них свой проект здесь можно экспортировать в PDF-файл, PNG-, BMP- и PPM-форматы, что достаточно удобно для просмотра работы практически на любом ПК.

Стоит отметить и достаточно удобный и понятный интерфейс платформы, да еще и при наличии русской локализации, так что трудностей с освоением этого редактора не будет.

В целом, это приложение можно считать одним из лидеров среди приложений для САПР разработки, ориентированного на широкий круг пользователей.