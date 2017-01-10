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Rozetka для Android

Rozetka 2.4.3 для Android

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Описание Rozetka 2.4.3 для AndroidОписание   Скачать Rozetka 2.4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (6,48 Мб) Скриншоты Rozetka 2.4.3 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Rozetka 2.4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rozetka 2.4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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2.00 из 5, всего оценок - 1
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Rozetka – удобное приложение для Android, которое позволяет пользователю подбирать товары из каталога популярного в Украине интернет-супермаркета "Розетка", а также просматривать текущие акции, отзывы и рейтинги, отслеживать появление новинок, собирать понравившиеся товары в Корзину, создавать список желаний и оформлять заказы прямо с мобильного устройства.

Присутствует возможность делиться понравившимися товарами в каталоге через социальные сети. Ассортимент онлайн-магазина довольно обширный и включает электронику, бытовую технику, товары для детей, для дома и сада, для активного отдыха и др. 

Что нового в Rozetka 2.4.3 для Android?
  • добавлен вывод комплектов на карточку товара.
  • изменен дизайн Главной.
  • добавлено отображении истории доставки заказа.
  • продолжаем работу над горизонтальной версией: переработана Главная и списки желаний.
  • другие доработки и улучшения приложения.
Скриншоты Rozetka:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 6 067
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Rozetka отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Rozetka

Admin

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