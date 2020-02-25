Ivi для Android

Ivi 11.11.3 для Android

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Описание Ivi 11.11.3 для AndroidОписание   Скачать Ivi 11.11.3 для AndroidСКАЧАТЬ (69,18 Мб) Скриншоты Ivi 11.11.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Ivi 11.11.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ivi 11.11.3 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Ivi – приложение для просмотра фильмов, мультфильмов и сериалов от крупнейшего онлайн-кинотеатра России и СНГ.

Ключевые особенности:

  • уникальная рекомендательная система и персонализированный интерфейс учитывают ваши предпочтения и на основе оценок и истории просмотров предлагают посмотреть именно то, что точно придется вам по душе;
  • огромный каталог фильмов, сериалов и мультфильмов в высоком качестве (HD) со всего мира, включающий в себя как крупнейшие голливудские и отечественные блокбастеры, так и нишевые независимые проекты вплоть до якутского неонуарного детектива;
  • возможность продолжать просмотр в одно касание на любом из устройств, подключенном к вашему ivi-аккаунту;
  • новинки кино появляются на ivi настолько быстро, насколько это вообще возможно, большинство сериалов становятся доступны сразу после эфира на тв, а некоторые и вовсе до него;
  • большое количество фильмов, сериалов и мультфильмов можно смотреть бесплатно в хорошем качестве;
  • возможность добавлять фильмы в «смотреть позже», чтобы вернуться к ним в свободное время;
  • с удобной и продвинутой системой уведомлений вы не пропустите выход крутого обсуждаемого блокбастера;
  • возможность скачивать в память устройства премиальные фильмы, мультфильмы и сериалы и смотреть их без доступа к Интернету;
  • наличие удобного способа сортировки фильмов по жанрам, странам, годам выхода, бюджетам, рейтингам Кинопоиска и IMDb и другим параметрам – советская комедия, фантастика 2016 – 2017, русский сериал, мультик для всей семьи или что-то еще – выбор за вами;
  • большое количество топовых детских мультфильмов и сериалов, которые можно включить на непрерывный просмотр, позволят с легкостью занять и развлечь ребенка;
  • наш онлайн-кинотеатр полностью легальный, и каждый ваш просмотр приносит прибыль не пиратам, а производителям фильмов, которые вы смотрите, что даст им возможность снимать еще больше крутого кино.
Что нового в Ivi 11.11.3 для Android?
  • в приложении появился раздел «Спорт»
Ivi
Ivi
Ivi
Ivi
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 683
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Ivi

Admin

Отзывов о программе Ivi 11.11.3 для Android пока нет, можете добавить...

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