LazyMedia Deluxe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.175 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|LazyCat Software
|Категории:
|другое - Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9,67 Мб
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LazyMedia Deluxe - удобный в использовании онлайн-каталог, позволяющий находить в сети Интернет практически любой видео контент, находящийся в свободном доступе. Присутствует функция голосового поиска, наличие версии для TV-боксов, смартфонов и планшетов, огромная база всевозможных онлайн-кинотеатров, Избранное, история просмотра и поисковых запросов, отметки о просмотренных фильмах/сериях и многое другое.
Возможности приложения LazyMedia Deluxe:
- огромное количество различных онлайн-кинотеатров;
- возможность поиска и фильтрации контента;
- голосовой поиск;
- наличие версий для TV-боксов и версии для смартфонов и планшетов с сенсорным управлением;
- поиск контента в дополнительных каталогах;
- настраиваемый поиск по торрентам;
- наличие альтернативного доступа к различным онлайн-сервисам при помощи зеркал;
- Избранное, история просмотра и поисковых запросов;
- отметки о просмотренных фильмах/сериях;
- возможность использовать приложение в качестве лаунчера в версии для TV-боксов;
- синхронизация данных между устройствами;
- интегрированный проигрыватель, с функцией сохранения и возобновления позиции просмотра в фильмах/сериалах, а также автопереходом на следующую серию в сериалах.
Примечание! У приложения нет собственных серверов или контента - весь найденный материал берется со сторонних ресурсов.
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