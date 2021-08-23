LazyMedia Deluxe для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.175 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Поиск
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9,67 Мб
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LazyMedia Deluxe - удобный в использовании онлайн-каталог, позволяющий находить в сети Интернет практически любой видео контент, находящийся в свободном доступе. Присутствует функция голосового поиска, наличие версии для TV-боксов, смартфонов и планшетов, огромная база всевозможных онлайн-кинотеатров, Избранное, история просмотра и поисковых запросов, отметки о просмотренных фильмах/сериях и многое другое.

Возможности приложения LazyMedia Deluxe:

  • огромное количество различных онлайн-кинотеатров;
  • возможность поиска и фильтрации контента;
  • голосовой поиск;
  • наличие версий для TV-боксов и версии для смартфонов и планшетов с сенсорным управлением;
  • поиск контента в дополнительных каталогах;
  • настраиваемый поиск по торрентам;
  • наличие альтернативного доступа к различным онлайн-сервисам при помощи зеркал;
  • Избранное, история просмотра и поисковых запросов;
  • отметки о просмотренных фильмах/сериях;
  • возможность использовать приложение в качестве лаунчера в версии для TV-боксов;
  • синхронизация данных между устройствами;
  • интегрированный проигрыватель, с функцией сохранения и возобновления позиции просмотра в фильмах/сериалах, а также автопереходом на следующую серию в сериалах.

Примечание! У приложения нет собственных серверов или контента - весь найденный материал берется со сторонних ресурсов.

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