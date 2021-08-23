LazyMedia Deluxe - удобный в использовании онлайн-каталог, позволяющий находить в сети Интернет практически любой видео контент, находящийся в свободном доступе. Присутствует функция голосового поиска, наличие версии для TV-боксов, смартфонов и планшетов, огромная база всевозможных онлайн-кинотеатров, Избранное, история просмотра и поисковых запросов, отметки о просмотренных фильмах/сериях и многое другое.

Возможности приложения LazyMedia Deluxe:

огромное количество различных онлайн-кинотеатров;

возможность поиска и фильтрации контента;

голосовой поиск;

наличие версий для TV-боксов и версии для смартфонов и планшетов с сенсорным управлением;

поиск контента в дополнительных каталогах;

настраиваемый поиск по торрентам;

наличие альтернативного доступа к различным онлайн-сервисам при помощи зеркал;

Избранное, история просмотра и поисковых запросов;

отметки о просмотренных фильмах/сериях;

возможность использовать приложение в качестве лаунчера в версии для TV-боксов;

синхронизация данных между устройствами;

интегрированный проигрыватель, с функцией сохранения и возобновления позиции просмотра в фильмах/сериалах, а также автопереходом на следующую серию в сериалах.

Примечание! У приложения нет собственных серверов или контента - весь найденный материал берется со сторонних ресурсов.