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Candy Camera для Android

Candy Camera 3.66 для Android

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Описание Candy Camera 3.66 для AndroidОписание   Скачать Candy Camera 3.66 для AndroidСКАЧАТЬ (22,91 Мб) Скриншоты Candy Camera 3.66 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Candy Camera 3.66 для AndroidСтатистика   Отзывы о Candy Camera 3.66 для AndroidОтзывы (2)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Candy Camera - приложение для Android, которое позволит персонализировать ваши снимки, сделав их неповторимыми и уникальными. Программа предлагает пользователю большой выбор разнообразных фильтров, фоторамок и стикеров, причем эффект от их применения можно увидеть в режиме реального времени.

Также имеется возможность регулировать яркость, контрастность, насыщенность и разрешение фотографий, обрезать и поворачивать снимки, удалять различные недостатки кожи и пр. Готовыми фотоснимками можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

Скриншоты Candy Camera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 746
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Candy Camera

вадим про Candy Camera 1.54 для Android [28-01-2015]

Интересно зачем программе по работе с фото знать моё местоположение и окаунты гугла?
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Д. в ответ вадим про Candy Camera 2.50 для Android [15-03-2016]

Затем, что оно может это самое местоположение вписать в информацию о фото (геотег), а так же, видимо, может делать выгрузку на Google Диск или делиться в Google+, для чего и нужен доступ к аккаунту
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