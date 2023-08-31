Фото на документы - это удобное приложение, которое позволяет легко создавать фотографии на документы из снимков, сделанных на вашем смартфоне. Оно идеально подходит для тех, кто хочет получить качественные фото на официальные документы без лишних усилий.

Основные характеристики приложения:

Простое создание: Преобразуйте фотографии в фото на документы всего несколькими нажатиями.

Сохранение данных: Приложение позволяет сохранять данные о каждой фотографии, что удобно при последующем использовании.

Настраиваемые размеры: Выбирайте из различных размеров фото на документы, таких как 10x15 см, 40x30 мм, 45x35 мм и другие. Также есть возможность указать свои размеры.

Множество вариантов: Создавайте фото на документы разных размеров на одном печатном листе.

Простая конвертация: Преобразуйте цветные фотографии в черно-белые фото на документы.

Гибкость настройки: Изменяйте размер готовых фото на документы, чтобы они соответствовали вашим требованиям.

Приложение Фото на документы - ваш надежный инструмент для быстрого и качественного создания фотографий на официальные документы. Сэкономьте время и получите идеальные снимки для важных документов.