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Фотопереводчик для Android

Фотопереводчик 7.6.0 для Android

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Описание Фотопереводчик 7.6.0 для AndroidОписание   Скачать Фотопереводчик 7.6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,21 Мб) Скриншоты Фотопереводчик 7.6.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Фотопереводчик 7.6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фотопереводчик 7.6.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Фотопереводчик - простое в использовании Android-приложение, которое позволяет превратить встроенную камеру вашего мобильного устройства в настоящего переводчика.

Пользоваться приложением очень легко: достаточно сделать снимок и перевести текст одним нажатием. Переведенный текст появится непосредственно на фото.

Основные возможности приложения:

  • Автоматическое определение языка.
  • Неограниченный перевод текста на снимках.
  • Самая совершенная технология оптического распознавания текста.
  • Поддержка более 100 языков.
  • Переведенный текст появляется непосредственно на снимке.
Фотопереводчик
Фотопереводчик
Фотопереводчик
Фотопереводчик
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПереводчики - Фото
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