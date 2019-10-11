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Фоторедактор для Android

Фоторедактор 9.4 для Android

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Описание Фоторедактор 9.4 для AndroidОписание   Скачать Фоторедактор 9.4 для AndroidСКАЧАТЬ (15,78 Мб) Скриншоты Фоторедактор 9.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Фоторедактор 9.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Фоторедактор 9.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Фоторедактор - мощный и простой для использования редактор фотографий, с помощью которого можно буквально несколькими касаниями профессионально улучшать свои портреты и селфи.

Ключевые особенности:

  • Добавление цвета на губы и применение любого оттенка пудры.
  • Возможность придать лицу новую форму (усовершенствовать улыбку, поднять скулы, увеличить глаза, придать носу новую форму и пр.).
  • Удаление прыщей, фоновых предметов, возможность зафиксировать растрепанные волосы.
  • Возможность сфокусировать внимание на лице, путем затушевывания фона.
  • Разглаживание морщин и отбеливание зубов.
  • Удаление мешков под глазами.
  • Возможность сделать все изображение стройнее и выше.
  • Встроенный мощный редактор.
  • Стандартные фильтры для профессионального вида.
  • Возможность добавить освещение, усилить цвет и контраст.
  • Более 100 наклеек, татуировок, лейблов и эмодзи
  • Более 50 шрифтов и текстовых эффектов.
  • Возможность рисовать на изображении.
  • Поворот и обрезка изображений.
  • Более 30 рамок.
  • Удаление эффекта красных глаз.
Фоторедактор
Фоторедактор
Фоторедактор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыФото - Редакторы
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Отзывы о программе Фоторедактор

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