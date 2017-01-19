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5 Waze - пожалуй одно из лучших приложений для дорожной логистики и навигации, информация в котором добавляется и обновляется самими автолюбителями, водителями, пешеходами и просто неравнодушными людьми. С помощью Waze Вы всегда будете в курсе основных событий на дорогах Вашего пребывания, будете владеть ситуацией с пробками, авариями и заторами, сможете находить оптимальные пути движения, экономить на топливе и получать много другой полезной в поездке информации. Помимо всего, Waze выполняет и некоторую роль мессенжера: общайтесь с другими людьми, узнавайте новую и интересную информацию, будьте на связи с близкими и т.д.



Основные возможности Waze: Расчет маршрута с учетом текущих пробок и общей информации на дорогах.

Сообщения от сообщества об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и др.

Голосовые подсказки при навигации.

Самые свежие карты.

Внесение в память самых посещаемых мест.

Поиск самых дешевых и удобных заправок по маршруту. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Waze для Android

Waze для Windows Phone