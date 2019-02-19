Waze 4.48.0.4 для Android

Описание СКАЧАТЬ ( 72,64 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (18)

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4.31 из 5, всего оценок - 19 Рейтинг программы - 4.31 из 5

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5 Waze — приложение для дорожной навигации с социальным уклоном. Просто путешествуя с включённым Waze, вы помогаете обновлять информацию о дорогах и пробках. Вы можете отправлять отчёты об авариях, опасностях, полиции и других событиях, а так же получать эту информацию от других, включая и цены на заправках. Кроме того, Waze помогает быть на связи с друзьями, когда Вы в пути. Актуальный маршрут рассчитывается с учетом текущих пробок и общей информации о дорогах

Оповещения от сообщества, в том числе об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и прочие

Пошаговые голосовые подсказки при навигации

Свежие карты, постоянно редактируемые и обновляемые редакторами карт сообщества Waze

Автоматическое изменение маршрута в зависимости от текущей дорожной ситуации

Запоминает ваши обычные пункты назначения, время поездок и предпочитаемые маршруты

Находит самую дешевую заправку на маршруте

Добавляет друзей прямо из телефонной книги

Следит за РВП друзей, едущих в тот же пункт назначения

Отправляет автоматические обновления Вашего местоположения и РВП Помимо сообщества водителей, делящихся информацией через приложение, Waze — это также активное сообщество онлайн редакторов карт, которые стараются поддерживать карты в их районе максимально актуальными. Waze для Windows Phone

Waze для iOS Что нового в Waze 4.48.0.4 для Android?

Исправлена ошибка, приводившая к зависанию карты при открытии других приложений

Скриншоты Waze:

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