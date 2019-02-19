Waze для Android

Waze 4.48.0.4 для Android

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Описание Waze 4.48.0.4 для AndroidОписание   Скачать Waze 4.48.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (72,64 Мб) Скриншоты Waze 4.48.0.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Waze 4.48.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Waze 4.48.0.4 для AndroidОтзывы (18)  
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4.31 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Waze — приложение для дорожной навигации с социальным уклоном. Просто путешествуя с включённым Waze, вы помогаете обновлять информацию о дорогах и пробках. Вы можете отправлять отчёты об авариях, опасностях, полиции и других событиях, а так же получать эту информацию от других, включая и цены на заправках. Кроме того, Waze помогает быть на связи с друзьями, когда Вы в пути.

  • Актуальный маршрут рассчитывается с учетом текущих пробок и общей информации о дорогах
  • Оповещения от сообщества, в том числе об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и прочие
  • Пошаговые голосовые подсказки при навигации
  • Свежие карты, постоянно редактируемые и обновляемые редакторами карт сообщества Waze
  • Автоматическое изменение маршрута в зависимости от текущей дорожной ситуации
  • Запоминает ваши обычные пункты назначения, время поездок и предпочитаемые маршруты
  • Находит самую дешевую заправку на маршруте
  • Добавляет друзей прямо из телефонной книги
  • Следит за РВП друзей, едущих в тот же пункт назначения
  • Отправляет автоматические обновления Вашего местоположения и РВП 

Помимо сообщества водителей, делящихся информацией через приложение, Waze — это также активное сообщество онлайн редакторов карт, которые стараются поддерживать карты в их районе максимально актуальными.

Что нового в Waze 4.48.0.4 для Android?
  • Исправлена ошибка, приводившая к зависанию карты при открытии других приложений
Скриншоты Waze:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 25 810
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - GPS - другое
 Программа Waze отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Waze

Leo 258 про Waze 4.39.0.4 для Android [01-02-2019]

помошник в дороге неплохой,катаюсь по Европе,правда подежая к загруженным учясткам надо думать головой,
но запомните ,это помошник и его я советую
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Leona Leo про Waze 4.39.0.4 для Android [30-09-2018]

WAZE уберите"сведения об авто"отвлекающую закладку Весь маршрут ожидает соед.с сервером

маршрут с разрывами пишет!из других сервисов ничего не распознаёт.компас не спасает карта

лишь по ходу движения ведёт.Постоянно зависает и прекращает свою работу.Не ставит метки

speedcam.сигнал бибики достал!Номера зданий отсутствуют только улицы .Обновите карту р-на

Ватутинок!верните иврит The GPS just failing to find my location while using Waze , if

switching to google maps app. no problem is being noticed. Please fix your GPS issues.Малая

детализация карты не отображаются дома в частном секторе, пусть даже просто

цифрами.квадратно прорисованные карты поиск GOOGLE использовать можно. The app only

notifies me of a change in route at the last second, which is unsafe when youre driving at

highway speed. The app often doesnt return music to its previous volume so I have to stop

the app & restart the route again.
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Ustas про Waze 4.39.0.4 для Android [23-08-2018]

Последняя версия на этот момент.В машине. Через Bluetooth. Убивает батарею в 0 даже при действующей зарядке. Перегрев аппарата. Перешел на гугл мап. Там нет такой бодяги.
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Сергей про Waze 4.15.0.2 для Android [08-12-2016]

Здравствуйте
сломался телефон – починили
не могу войти в программу
меня определяет говори что да я это я подтверждаю а он говорит извините вы потерялись в стратосфере
не сколько раз предлагал код подтверждения но так и ни какой смс мне не пришло
как быть????
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Навигатор-убийца! про Waze 4.10.0.2 для Android [18-11-2016]

Ехали с мертвого моря в Натанию. Waze был на 2х телефонах.ограничение на въезд на опасные территории было включено. Маршрут был проложен через Палестину!!!! Уроды! Ехали 2 девушки и ребенок!!! Знаю, что уже из-за подобных ошибок уже гибли люди
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