Waze — приложение для дорожной навигации с социальным уклоном. Просто путешествуя с включённым Waze, вы помогаете обновлять информацию о дорогах и пробках. Вы можете отправлять отчёты об авариях, опасностях, полиции и других событиях, а так же получать эту информацию от других, включая и цены на заправках. Кроме того, Waze помогает быть на связи с друзьями, когда Вы в пути.
Актуальный маршрут рассчитывается с учетом текущих пробок и общей информации о дорогах
Оповещения от сообщества, в том числе об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и прочие
Пошаговые голосовые подсказки при навигации
Свежие карты, постоянно редактируемые и обновляемые редакторами карт сообщества Waze
Автоматическое изменение маршрута в зависимости от текущей дорожной ситуации
Запоминает ваши обычные пункты назначения, время поездок и предпочитаемые маршруты
Находит самую дешевую заправку на маршруте
Добавляет друзей прямо из телефонной книги
Следит за РВП друзей, едущих в тот же пункт назначения
Отправляет автоматические обновления Вашего местоположения и РВП
Помимо сообщества водителей, делящихся информацией через приложение, Waze — это также активное сообщество онлайн редакторов карт, которые стараются поддерживать карты в их районе максимально актуальными.
Последняя версия на этот момент.В машине. Через Bluetooth. Убивает батарею в 0 даже при действующей зарядке. Перегрев аппарата. Перешел на гугл мап. Там нет такой бодяги. | | Ответить
Сергей про Waze 4.15.0.2 для Android [08-12-2016]
Здравствуйте
сломался телефон – починили
не могу войти в программу
меня определяет говори что да я это я подтверждаю а он говорит извините вы потерялись в стратосфере
не сколько раз предлагал код подтверждения но так и ни какой смс мне не пришло
как быть???? | | Ответить
Навигатор-убийца! про Waze 4.10.0.2 для Android [18-11-2016]
Ехали с мертвого моря в Натанию. Waze был на 2х телефонах.ограничение на въезд на опасные территории было включено. Маршрут был проложен через Палестину!!!! Уроды! Ехали 2 девушки и ребенок!!! Знаю, что уже из-за подобных ошибок уже гибли люди | 10 | Ответить