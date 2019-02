Leona Leo WAZE уберите"сведения об авто"отвлекающую закладку Весь маршрут ожидает соед.с сервером



маршрут с разрывами пишет!из других сервисов ничего не распознаёт.компас не спасает карта



лишь по ходу движения ведёт.Постоянно зависает и прекращает свою работу.Не ставит метки



speedcam.сигнал бибики достал!Номера зданий отсутствуют только улицы .Обновите карту р-на



Ватутинок!верните иврит The GPS just failing to find my location while using Waze , if



switching to google maps app. no problem is being noticed. Please fix your GPS issues.Малая



детализация карты не отображаются дома в частном секторе, пусть даже просто



цифрами.квадратно прорисованные карты поиск GOOGLE использовать можно. The app only



notifies me of a change in route at the last second, which is unsafe when youre driving at



highway speed. The app often doesnt return music to its previous volume so I have to stop



the app & restart the route again.

| | Ответить