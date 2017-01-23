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5 Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея. Бывают ситуации, когда на работе приходится выполнять достаточно большой и разнообразный объем работ, при этом важно ничего не забыть и не упустить. Для этого используются бумажные наклейки прямо на монитор, что неудобно, т.к. постоянно отвлекает и мешает пользоваться всей рабочей областью экрана.



Как раз для таких случаев и придумана эта программа. Аккуратные и ненавязчивые напоминания создаются быстро, размещаются в любом месте на мониторе, могут быть поверх всех окон или скрываться. Все основные визуальные параметры (шрифт, размер, цвет, прозрачность и т.д.) полностью настраиваются под Ваши предпочтения. Ну а чтобы ничего не упустить, каждую заметку можно снабдить однократным или многократным будильником - выбранная мелодия в установленное время напомнит о важном событии или задании.



В общем, Simple Sticky Notes действительно очень удобный помощник, который упорядочит Ваш рабочий стол и организует распорядок дня. Что нового в Simple Sticky Notes 3.6.1?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки