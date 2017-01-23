Simple Sticky Notes для Windows

Simple Sticky Notes 3.6.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Simple Sticky Notes 3.6.1Описание   Скачать Simple Sticky Notes 3.6.1СКАЧАТЬ (1,09 Мб) Скриншоты Simple Sticky Notes 3.6.1Скриншоты (7)   Статистика Simple Sticky Notes 3.6.1Статистика   Отзывы о Simple Sticky Notes 3.6.1Отзывы (2)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simple Sticky Notes - очень удобный и эффективный менеджер закладок-напоминалок на экране Вашего дисплея. Бывают ситуации, когда на работе приходится выполнять достаточно большой и разнообразный объем работ, при этом важно ничего не забыть и не упустить. Для этого используются бумажные наклейки прямо на монитор, что неудобно, т.к. постоянно отвлекает и мешает пользоваться всей рабочей областью экрана.

Как раз для таких случаев и придумана эта программа. Аккуратные и ненавязчивые напоминания создаются быстро, размещаются в любом месте на мониторе, могут быть поверх всех окон или скрываться. Все основные визуальные параметры (шрифт, размер, цвет, прозрачность и т.д.) полностью настраиваются под Ваши предпочтения. Ну а чтобы ничего не упустить, каждую заметку можно снабдить однократным или многократным будильником - выбранная мелодия в установленное время напомнит о важном событии или задании.

В общем, Simple Sticky Notes действительно очень удобный помощник, который упорядочит Ваш рабочий стол и организует распорядок дня.

Что нового в Simple Sticky Notes 3.6.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Simple Sticky Notes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 4 632
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки

Отзывы о программе Simple Sticky Notes

Денис про Simple Sticky Notes 3.4.0.0 [27-08-2016]

Полезная для меня прога, нашел то, что искал. И кстати вышла новая версия 3.5.0.0
| | Ответить

Елена про Simple Sticky Notes 3.2.1.0 [28-11-2015]

Здравствуйте! A почему у меня на рабочем столе знак появился, а открываться не желает?
| 5 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

KMPlayer

Opera

CheMax

WavePad

The Bat! Voyager

Viber

EMDB

Notepad++

CCleaner

Google Earth

USDownloader

Snappy Driver Installer

Calibre

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

 
 