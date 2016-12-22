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Alzex Finance Free для iOS

Alzex Finance Free 3.01 для iPhone, iPad

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Описание Alzex Finance Free 3.01 для iPhone, iPadОписание   Скачать Alzex Finance Free 3.01 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (27.3 Мб) Скриншоты Alzex Finance Free 3.01 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика Alzex Finance Free 3.01 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Alzex Finance Free 3.01 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Alzex Finance Free - отличное приложение для учета личных финансов и движения денежных средств. Удобство программы в том, что статьи расхода и дохода разделены в отдельные категории, что позволяет быстро и наглядно получать отчеты и статистику как о поступлениях, так и всевозможных тратах по отдельным наименованиям или в совокупности.

При этом Вы сами определяете/добавляете источники дохода и расхода: система категорий древовидная с неограниченной вложенностью - каждая категория может иметь подкатегории, те, в свою очередь, свои подкатегории и так далее. Кроме того, есть возможность группировать по членам семьи, определенным контрагентам, проектам и т.д., присваивая им метки.

Все это оформлено в продуманном и интуитивно понятном интерфейсе, обеспечивающим простоту использования и наглядность предоставления данных.

Основные особенности Alzex Finance Free:

  • Синхронизация между устройствами на iOS и компьютером: одну базу данных могут вести несколько человек и синхронизировать изменения через облачный сервис Dropbox.
  • Достаточно разнообразный инструментарий для редактирования: отмена и повтор любых изменений, пакетное редактирование, группировка транзакций, сортировка, фильтрация и др.
  • Быстрый ввод повторяющихся данных.
  • Организация нескольких учетных записей и защита паролем.
  • Неограниченное количество валют и драгоценных металлов.
  • Неограниченное количество счетов (кредитные карты, счета в банке, наличные, электронные деньги и т.п.).
  • Категории, члены семьи, контрагенты, проекты и метки.
  • Планировщик для автоматизации регулярных транзакции без участия пользователя.
  • Учет долгов и кредитов.

В общем, Alzex Finance Free позволит вам легко обеспечить полный контроль всех Ваших денежных потоков, грамотно управляя бюджетом и финансами семьи.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Alzex Finance Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 138
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет

Отзывы о программе Alzex Finance Free

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