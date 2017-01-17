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5 Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо технической документации. Каталог доступных книг постоянно растет и пополняется новыми изданиями, на сегодня это более 10 млн. томов.



В Wattpad каждый пользователь сможет найти что-то интересное для себя, тут собраны лучшие произведения научной фантастики, фэнтези, детективов, любовных романов, триллеров и многое-многое другое. Удобно, что Wattpad позволяет пользоваться библиотекой и в оффлайн-режиме, просто загрузите нужные книги на свое устройство и читайте когда угодно и где угодно. Можно настраивать размер шрифта, цвет текста и фона, голосовать за понравившиеся произведения и вести поиск по тексту. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Wattpad для Android