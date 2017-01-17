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Wattpad для iOS

Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPad

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Описание Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (86.2 Мб) Скриншоты Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Wattpad - огромная библиотека бесплатных книг на различых языках, включающая в себя всевозможные жанры и направления от художественной литературы до сугубо технической документации. Каталог доступных книг постоянно растет и пополняется новыми изданиями, на сегодня это более 10 млн. томов.

В Wattpad каждый пользователь сможет найти что-то интересное для себя, тут собраны лучшие произведения научной фантастики, фэнтези, детективов, любовных романов, триллеров и многое-многое другое. Удобно, что Wattpad позволяет пользоваться библиотекой и в оффлайн-режиме, просто загрузите нужные книги на свое устройство и читайте когда угодно и где угодно. Можно настраивать размер шрифта, цвет текста и фона, голосовать за понравившиеся произведения и вести поиск по тексту.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Wattpad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 821
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг

Отзывы о программе Wattpad

Admin

Отзывов о программе Wattpad 6.22.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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