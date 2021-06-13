Wattpad — это приложение даст возможность доступа с Android-коммуникатора к огромной онлайновой библиотеке, содержащей более 10 миллионов бесплатных художественных и технических книг. В хранилище приложения содержатся книги на различных языках, в том числе и русском, распределенные по категориям.

Программа может похвастаться обширным онлайн-комьюнити, включая популярных и начинающих писателей, а также других знаменитостей (Пауло Коэльо, Тайлер Окли, Фаррелл Уильямс, Роберт Лоуренс Стайн, Кейт Хаск, Марина Козинаки и др).

Некоторые возможности Wattpad: