Wattpad для Android

Описание
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Оценка: 4.45/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.16.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Китайский
Разработчик:
Категории:Чтение книг - Литература
Загрузок (сегодня/всего):0 / 27 749 | Статистика
Размер:27,87 Мб
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Wattpad — это приложение даст возможность доступа с Android-коммуникатора к огромной онлайновой библиотеке, содержащей более 10 миллионов бесплатных художественных и технических книг. В хранилище приложения содержатся книги на различных языках, в том числе и русском, распределенные по категориям.

Программа может похвастаться обширным онлайн-комьюнити, включая популярных и начинающих писателей, а также других знаменитостей (Пауло Коэльо, Тайлер Окли, Фаррелл Уильямс, Роберт Лоуренс Стайн, Кейт Хаск, Марина Козинаки и др).

Некоторые возможности Wattpad:

  • поиск книг;
  • удобная навигация по тексту с возможностью плавного автоскролинга;
  • добавление книг в My Library для быстрого доступа к любимым книгам;
  • возможность голосования за книги;
  • настройка размера шрифта, цвета и текста фона.
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