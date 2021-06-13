Wattpad для Android
|Оценка:
|4.45/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.16.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Китайский
|Разработчик:
|Wattpad.com
|Категории:
|Чтение книг - Литература
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 27 749 | Статистика
|Размер:
|27,87 Мб
|СКАЧАТЬ
Wattpad — это приложение даст возможность доступа с Android-коммуникатора к огромной онлайновой библиотеке, содержащей более 10 миллионов бесплатных художественных и технических книг. В хранилище приложения содержатся книги на различных языках, в том числе и русском, распределенные по категориям.
Программа может похвастаться обширным онлайн-комьюнити, включая популярных и начинающих писателей, а также других знаменитостей (Пауло Коэльо, Тайлер Окли, Фаррелл Уильямс, Роберт Лоуренс Стайн, Кейт Хаск, Марина Козинаки и др).
Некоторые возможности Wattpad:
- поиск книг;
- удобная навигация по тексту с возможностью плавного автоскролинга;
- добавление книг в My Library для быстрого доступа к любимым книгам;
- возможность голосования за книги;
- настройка размера шрифта, цвета и текста фона.
FBReader – программа «читалка» для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, html, plain...
Отличное Android-приложение для чтения электронных книг и просмотра документов в различных...
Функциональный и очень удобный в эксплуатации инструмент для воспроизведения аудиокниг...
Приложение для Android, которое предлагает доступ к огромной коллекции аудиокниг от Amazon,...
Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве....
FullReader - бесплатная универсальная читалка для Android, которая поддерживает все самые...
Отзывы о программе Wattpad
Admin
Отзывов о программе Wattpad 9.16.0 пока нет, можете добавить...