DrawPad Graphic Editor для Windows

DrawPad Graphic Editor 3.01

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Описание DrawPad Graphic Editor 3.01Описание   Скачать DrawPad Graphic Editor 3.01СКАЧАТЬ (1,67 Мб) Скриншоты DrawPad Graphic Editor 3.01Скриншоты (3)   Статистика DrawPad Graphic Editor 3.01Статистика   Отзывы о DrawPad Graphic Editor 3.01Отзывы (0)  
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DrawPad Graphic Editor - простенькая утилита для создания и базового редактирования графических фигур. Этот инструмент пригодится дизайнерам при разработке эскизов, баннеров, открыток, иконок, диаграмм и другой web-графики. Особых "крутых" функций здесь нет, что позволит пользоваться программой новичкам для получения начального опыта.

Из возможностей тут присутствуют элементы рисования (карандаши, краски, маркеры, спрей и т.д.), базовые фигуры (квадрат, круг, эллипс и др.), линии, вставка текста, стерательная резинка. Также есть простые эффекты (заливка, тень), работа со слоями и богатая цветовая палитра как для графики, так и для текста. Поддерживаются форматы png, bmp, jpg, gif, pdf и svg.

Скриншоты DrawPad Graphic Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 211
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе DrawPad Graphic Editor

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