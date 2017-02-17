DrawPad Graphic Editor - простенькая утилита для создания и базового редактирования графических фигур. Этот инструмент пригодится дизайнерам при разработке эскизов, баннеров, открыток, иконок, диаграмм и другой web-графики. Особых "крутых" функций здесь нет, что позволит пользоваться программой новичкам для получения начального опыта.
Из возможностей тут присутствуют элементы рисования (карандаши, краски, маркеры, спрей и т.д.), базовые фигуры (квадрат, круг, эллипс и др.), линии, вставка текста, стерательная резинка. Также есть простые эффекты (заливка, тень), работа со слоями и богатая цветовая палитра как для графики, так и для текста. Поддерживаются форматы png, bmp, jpg, gif, pdf и svg.