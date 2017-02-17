DrawPad Graphic Editor 3.01 Описание СКАЧАТЬ ( 1,67 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 DrawPad Graphic Editor - простенькая утилита для создания и базового редактирования графических фигур. Этот инструмент пригодится дизайнерам при разработке эскизов, баннеров, открыток, иконок, диаграмм и другой web-графики. Особых "крутых" функций здесь нет, что позволит пользоваться программой новичкам для получения начального опыта.



Из возможностей тут присутствуют элементы рисования (карандаши, краски, маркеры, спрей и т.д.), базовые фигуры (квадрат, круг, эллипс и др.), линии, вставка текста, стерательная резинка. Также есть простые эффекты (заливка, тень), работа со слоями и богатая цветовая палитра как для графики, так и для текста. Поддерживаются форматы png, bmp, jpg, gif, pdf и svg. Скриншоты DrawPad Graphic Editor: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 3 / 1 211 Разработчик NCH Software Последнее обновление 17.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы Отзывы о программе DrawPad Graphic Editor Admin Отзывов о программе DrawPad Graphic Editor 3.01 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости