Xtreme Download Manager для Windows

Xtreme Download Manager 7.0.4

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Описание Xtreme Download Manager 7.0.4Описание   Скачать Xtreme Download Manager 7.0.4СКАЧАТЬ (12,96 Мб) Скриншоты Xtreme Download Manager 7.0.4Скриншоты (8)   Статистика Xtreme Download Manager 7.0.4Статистика   Отзывы о Xtreme Download Manager 7.0.4Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Xtreme Download Manager - достаточно неплохой загрузчик файлов из интернета, позволяющий увеличить скорость обычного скачивания до 5 раз. Поддерживается возобновление прерванных закачек, автоматическое распределение файлов по целевым папкам (видео, музыка, программы, документы, архивы), реализована интеграция с одним из популярных браузеров (Firefox, Chrome, IE, Opera, Safari), есть планировщик для настройки по расписанию.

Кроме того, поможет Вам захватить видео с таких популярных ресурсов как YouTube, Metacafe, DailyMotion, Google Video и других сайтов - просто укажите URL-ссылку, а программа предложит доступные варианты скачивания видеоролика.

Высокая скорость загрузки обеспечивается использованием сложного динамического алгоритма сегментации, сжатия данных и повторного подключения к источнику данных. При этом программа отлично работает с протоколами HTTP, HTTPS и FTP, поддерживает брандмауэры, прокси-серверы, автоматические скрипты прокси, файлы перенаправления, куки, авторизации и т.д.

Интерфейс хоть и не содержит русской локализации, но достаточно прост и удобен для восприятия, сложных настроек нет, поэтому может быть рекомендован для использования даже неопытным пользователям.

Скриншоты Xtreme Download Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 575
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе Xtreme Download Manager

mutant про Xtreme Download Manager 5.4.27 [21-02-2017]

Прога не поддерживает кирилицу, поэтому "кракозябрит" имена файлов.
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