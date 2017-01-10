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VSCO Cam для iOS

VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPad

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Описание VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (96.8 Мб) Скриншоты VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений. Уже тот факт, что по итогам 2013 года VSCO Cam было признано лучшим фотоприложением по версии Apple говорит о многом.

Здесь доступно множество фильтров, эффектов, шаблонов, рамок, оптимизаторов и других редакторов для превращения Ваших обычных любительских фото в настоящие произведения искусства. Функция Preview Gallery позволит оценить вносимые изменения в картинку, наглядно демонстрируя отредактированные области. Достаточно хорош инструментарий для настройки параметров встроенной камеры iOS-устройства - режим фокусировки, выдержка, баланс цветов, экспозиция и т.д.

Особо стоит отметить платформу Journal - она позволяет публиковать целые фотосюжеты из нескольких фотографий с комментариями и пояснениями, что создается ощущение присутствия в изображенных местах.

Доступна синхронизация приложения для различных типов устройств: Android, iPad или iPhone, т.е. снимки, созданные на одном совместимом девайсе, могут быть отредактированы на другом.

Конечно же присутствует возможность поделиться Вашей работой с друзьями и близкими через социальный сервисы - Instagram, Facebook, Twitter и т.д.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты VSCO Cam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 886
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе VSCO Cam

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Отзывов о программе VSCO Cam 16.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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