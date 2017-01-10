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4.40 из 5, всего оценок - 5 Рейтинг программы - 4.40 из 5

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5 VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений. Уже тот факт, что по итогам 2013 года VSCO Cam было признано лучшим фотоприложением по версии Apple говорит о многом.



Здесь доступно множество фильтров, эффектов, шаблонов, рамок, оптимизаторов и других редакторов для превращения Ваших обычных любительских фото в настоящие произведения искусства. Функция Preview Gallery позволит оценить вносимые изменения в картинку, наглядно демонстрируя отредактированные области. Достаточно хорош инструментарий для настройки параметров встроенной камеры iOS-устройства - режим фокусировки, выдержка, баланс цветов, экспозиция и т.д.



Особо стоит отметить платформу Journal - она позволяет публиковать целые фотосюжеты из нескольких фотографий с комментариями и пояснениями, что создается ощущение присутствия в изображенных местах.



Доступна синхронизация приложения для различных типов устройств: Android, iPad или iPhone, т.е. снимки, созданные на одном совместимом девайсе, могут быть отредактированы на другом.



Конечно же присутствует возможность поделиться Вашей работой с друзьями и близкими через социальный сервисы - Instagram, Facebook, Twitter и т.д. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app VSCO для Android