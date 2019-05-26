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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Lumyer - отличный редактор для iOS, с помощью которого можно быстро и легко создавать фото и записывать видео и мгновенно применять к ним разнообразные эффекты. По факту, эффекты Lumyer и являются той самой фишкой, которая выделяет приложение среди многочисленных конкурентов и аналогов, поскольку в отличие от них это не привычные фильтры для обработки фото, а настоящие анимационные эффекты, благодаря чему можно буквально оживить свои снимки. Основные возможности Lumyer: Создание оригинальных селфи.

Возможность снимать видео и применять эффекты Lumyer в режиме реального времени, чтобы создать Live Lumy!

Больше 100 эффектов высокого разрешения.

Редактирование фотографий.

Простота использования.

Возможность сохранить анимационные фотографии в формате Live Photo и GiF, а также делиться в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp.

Возможность загрузить отредактированный снимок в качестве изображения профиля на Facebook. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Lumyer для Android