Lumyer для iOS

Lumyer 5.9.1 для iPhone

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Описание Lumyer 5.9.1 для iPhoneОписание   Скачать Lumyer 5.9.1 для iPhoneСКАЧАТЬ (141.85 Мб) Скриншоты Lumyer 5.9.1 для iPhoneСкриншоты (2)   Статистика Lumyer 5.9.1 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Lumyer 5.9.1 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Lumyer - отличный редактор для iOS, с помощью которого можно быстро и легко создавать фото и записывать видео и мгновенно применять к ним разнообразные эффекты. По факту, эффекты Lumyer и являются той самой фишкой, которая выделяет приложение среди многочисленных конкурентов и аналогов, поскольку в отличие от них это не привычные фильтры для обработки фото, а настоящие анимационные эффекты, благодаря чему можно буквально оживить свои снимки.

Основные возможности Lumyer:

  • Создание оригинальных селфи.
  • Возможность снимать видео и применять эффекты Lumyer в режиме реального времени, чтобы создать Live Lumy!
  • Больше 100 эффектов высокого разрешения.
  • Редактирование фотографий.
  • Простота использования.
  • Возможность сохранить анимационные фотографии в формате Live Photo и GiF, а также делиться в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp.
  • Возможность загрузить отредактированный снимок в качестве изображения профиля на Facebook.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Lumyer
Lumyer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 136
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Lumyer

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