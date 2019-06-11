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5 Adobe Photoshop Sketch - отличное приложение как для начинающих, так и для профессиональных художников, которое позволяет создавать рисунки карандашами, перьями, маркерами, ластиками, кистью и акварелью. После создания рисунки можно отправить в виде файлов PSD со слоями в Adobe Photoshop CC или Adobe Illustrator CC. Ключевые возможности Adobe Photoshop Sketch: добавление слоев для изображений и рисунков, которые можно тасовать, переименовывать, преобразовывать и объединять;

14 разных инструментов, для которых можно настраивать размер, цвет, непрозрачность и наложение;

возможность располагать необходимые инструменты и цвета на панели инструментов;

возможность индивидуальной настройки таких параметров, как чувствительность к нажатию и скорость, для каждой кисти;

использование сеток с перспективой и в виде графа;

поддержка одновременного использования нескольких стилусов (Adonit, Wacom, Pencil by 53 и Apple Pencil);

возможность работы с шаблонами фигур, которые можно использовать для масштабирования, отслеживания, создания очертаний и штампов. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Adobe Photoshop Sketch для Android