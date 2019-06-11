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Adobe Photoshop Sketch для iOS

Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPad

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Описание Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (169.78 Мб) Скриншоты Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Adobe Photoshop Sketch - отличное приложение как для начинающих, так и для профессиональных художников, которое позволяет создавать рисунки карандашами, перьями, маркерами, ластиками, кистью и акварелью. После создания рисунки можно отправить в виде файлов PSD со слоями в Adobe Photoshop CC или Adobe Illustrator CC.

Ключевые возможности Adobe Photoshop Sketch:

  • добавление слоев для изображений и рисунков, которые можно тасовать, переименовывать, преобразовывать и объединять;
  • 14 разных инструментов, для которых можно настраивать размер, цвет, непрозрачность и наложение;
  • возможность располагать необходимые инструменты и цвета на панели инструментов;
  • возможность индивидуальной настройки таких параметров, как чувствительность к нажатию и скорость, для каждой кисти;
  • использование сеток с перспективой и в виде графа;
  • поддержка одновременного использования нескольких стилусов (Adonit, Wacom, Pencil by 53 и Apple Pencil);
  • возможность работы с шаблонами фигур, которые можно использовать для масштабирования, отслеживания, создания очертаний и штампов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Adobe Photoshop Sketch
Adobe Photoshop Sketch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 897
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Adobe Photoshop Sketch

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Отзывов о программе Adobe Photoshop Sketch 4.7.1 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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