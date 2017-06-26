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5 Free Music Video Downloader (ранее Free Music Downloader) - отличный поисковик и загрузчик музыки из самых разнообразных источников в интернете. Программа поддерживает работу с множеством файлообменных ресурсов, социальных сетей, облачных хранилищ и т.д., где выкладываются аудиозаписи для публичного прослушивания. Среди этого списка есть как самые популярные, так и малоизвестные: www.last.fm, vkontakte.ru (нужна авторизация), youtube.com, SoundCloud.com, Bitreactor.to, MP3Poisk.net, GrooveShark.com, QQMusic, BandCamp.com и многие другие, всего 26 источников. При чем, Вы сами определяете, на каких сайтах вести поиск нужных Вам композиций, установив соответствующий флажок.



Поиск ведется как по исполнителю, так и названию трека - как Вам удобней. В списке, кроме исполнителя и названия, отображается альбом, длительность композиции, формат файла и источник. В настройках указывается место сохранения скачанных песен, предусмотрена автоматическая конвертация в mp3-формат, определяется необходимость загрузки обложки (если она есть).



Теперь, чтобы на вашем ПК появился искомый трек, просто кликните 2 раза по нужной композиции в списке и начнется закачка - все просто и легко.



Обратите внимание: для скачивания из vkontakte.ru необходима авторизация в этой сети. Введя один раз Ваши учетные данные в соответствующие поля программы (закладка "Авторизация"), в дальнейшем загрузка из VK будет выполняться автоматически.