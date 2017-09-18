DiskMax для Windows

DiskMax 6.00

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Описание DiskMax 6.00Описание   Скачать DiskMax 6.00СКАЧАТЬ (1,86 Мб) Скриншоты DiskMax 6.00Скриншоты (8)   Статистика DiskMax 6.00Статистика   Отзывы о DiskMax 6.00Отзывы (2)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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DiskMax - инструмент для очистки компьютера от мусора и оптимизации основных рабочих параметров. Со временем на ПК скапливаются ненужные и неиспользуемые файлы, остатки удаленных приложений и другой балласт, что приводит к заметному замедлению скорости запуска системы, программ, игр, да и вообще может произойти зависание.

Эта программа позволит Вашему ПК быть всегда в "чистом" виде. При этом от пользователя не требуются специальные знания и специфические навыки - все происходит в автоматическом режиме. При старте инструмента необходимо выбрать один из 4 типов сканирования: Quick (быстрый), Standard (стандартный), Detailed (детальный), Complete (полный). Каждый режим отличается глубиной поиска ненужных и поврежденных данных, а также количеством анализируемых параметров Вашего ПК.

DiskMax проверит корзину, временные файлы, кэш и историю интернет браузеров, куки и регистрационные данные на сайтах, системные файлы, дефрагментированность дисков и многое-многое другое. Информация о каждом типе будет выдаваться в отдельном окошке, просто нажимайте "Да" или "Нет" - все остальное программа делает сама, а Вы просто ждете окончания очистки, наблюдая как мусор "улетает" из системы.

Используя DiskMax время от времени, Вы тем самым сможете избежать многих проблем с Вашим ПК, таких как медленное открытие страниц в интернете, зависание системы, траблы в играх, долгий запуск приложений на ПК и т.д.

Скриншоты DiskMax:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 342
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
 Программа DiskMax отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе DiskMax

Dflame про DiskMax 4.80 [21-03-2015]

Добавлю. Чрезвычайно опасная чистилка - не дает возможности увидеть, что и как было выставлено в профилях чистки. Работа вслепую. (Хотя и чистит - отлично. Облегчение системы чувствуется.)
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Dflame про DiskMax 4.80 [13-12-2014]

DiskMax 4.80 вытирает все иконки ссылок в закладках браузера (Фокса), сделанных пользователем. Причем на всех 4-х уровнях чистки. Единственный на сегодня способ избежать черно-белого только текстового оформления списков закладок - не отключать браузер при проверке. Вопрос: снос иконок это плата за рост скорости компа? Это баг или фича?
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