Light Alloy 4.9.1 Build 2416 Описание СКАЧАТЬ ( 22,58 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (275) Оцените программу!

4.81 из 5, всего оценок - 1138 Рейтинг программы - 4.81 из 5

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5 Light Alloy - программа для воспроизведения мультимедиа файлов. Дело в том, что не на всех компьютерах корректно проигрываются видео-фильмы. Причиной тому может быть некачественная звуковая карта, особенности программного обеспечения и т.д. Light Alloy позволяет решить эту проблему. Другими словами - если фильм у вас не "шел" при использовании Windows Media Player, то он, скорее всего, пойдет на Light Alloy.

Программа может проигрывать файлы следующих форматов: ASF, AVI, DAT, M1V, M2V, MPE, MPEG, MPG, MOV, QT, 3GP, MP3, MID, WAV. Возможности плеера: Панель управления и ползунок в режиме полного экрана

Изменение скорости проигрывания от десятикратного замедления до двухкратного ускорения

Время на панели управления

Произвольное изменение размеров экрана либо с сохранением пропорций либо без

Опциональный выбор разрешения экрана при переходе на полный экран

Настройка аудио и видео декодера (для DivX-яркость, контрастность, насыщенность)

Настройка всех используемых фильтров DirectShow

Список проигрываемых файлов (playlist)

Отключение и регулятор громкости звука на панели

Покадровый просмотр

Срез кадров с экрана (screen-shots)

Drag-n-drop файлов и папок на плэер

Возможность установки меток

Поддержка субтитров (MicroDVD, SubViewer 2.0, SubRip, Sub Station Alpha)

Масштабирование и позиционирование видео (удобно при просмотре широкоформатных фильмов)

Тест производительности видеодекомпрессора

Создание таблицы фильмов по плэйлисту

Поддержка WinLIRC (управление с инфракрасного пульта) Для полнофункциональной работы Light Alloy требует регистрации. Для русских и украинских пользователей регистрация бесплатна. Зарегистрироваться можно в самой программе. (нажимаете кнопку "О программе" и затем нажимаете кнопку "Регистрация"). Что нового в Light Alloy 4.9.1 Build 2416?

Настройки->Мышь->Области видео: добавлена возможность переключить субтитры/звуковой дорожки для верхней-левой и правой-верхней областей.

Настройки->Клавиатура: добавлена горячая клавиша для разворота видео по оси Z в секции Видео.

Настройки поворота видео теперь запоминаются по-файлово, а не глобально.

Отключен флаг DPI Awareness, чтобы устранить проблемы с интерфейсом на DPI >100%. Нормальная поддержка разных DPI будет реализована в будущих версиях.

Настройки->Список: окно предпросмотра теперь учитывает шрифт выставленные либо в меню Шрифт либо в шкурке, в зависимости от опций "всегда одинаковый" или "Использовать из шкурки".

Настройки->OSD, Субтитры: опция разрешения текстуры теперь имеет значение равное разрешению рабочего стола по-умолчанию.

Области видео: теперь некоторые области активируются одинарным нажатием левой кнопки мыши, а не двойным как ранее, что иногда могло быть неочевидно для некоторых пользователей.

О программе: добавлена дополнительная информация для связи с автором

Некоторые внутренние чистки кода, удалены некоторые опции, сделаны небольшие оптимизации.

Функция оригинального размера (Home) не учитывала минимальную ширину аудио шкурки.

Перейти к Файлу: доработана процедура отрисовки элементов.

Опции звука: изменение нормализации не применялось сразу, приходилось сначала закрывать окно настроек.

Расширенный диалог добавления файлов: некорректна работала кнопка "Все из текущей папки".

Расширенный диалог добавления файлов: не сохранялись настройки вида и ширина колонок в таблице.

Плейлист: M3U - исправлены проблемы с кодировкой на файлах в UTF8 без маркера (BOM).

Плейлист->Режим Каталогов: исправлено авто-корректирование размера некоторых элементов управления при воспроизведении файла

Шкурки: исправлено несколько проблем с перерисовкой видео панели в разных ситуациях при переключении между аудио и видео режимами.

Шкурки: исправлена кнопка субтитров у скина Омега. Скриншоты Light Alloy: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 28 / 322 296 Разработчик Softella Последнее обновление 16.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры Отзывы о программе Light Alloy Валерий Отличный плеер, но обнаружился глюк - зеркальное отображение видео сверху вниз, что делать чтобы исправить... и есть ещё пожелание добавить чтение аудио 3gpp, чтобы не пользоваться другим плеером.

| 2 | Ответить Сергей Если бы инсталлятор создавали при помощи Innosetup он бы весил 17.5 Mb а не 63.1

Но разрабу свои мозги не вставишь...

| 8 | Ответить NUBIK Сергей, всё просто: правая кнопка мыши->файл->каталог станций->IceCast->сохранить. Далее выброть нужную станцию. Или через открыть URL. Всего более 3000 станций. В последней версии всё работает очень корректно. Респкт разработчикам!

| 3 | Ответить Сергей Просьба: как или где включается интернет - радио в Light Alloy v4.8.6?

1 | 6 | Ответить Petr Испортили плеер в последних версиях,после 4.7.3 перемудрили.

Стал гадить в реестре,лезет в автозапуск,некорректные ассоциации файлов и еще всякая кака. Жаль,хороший был плеер.

| 8 | Ответить Читать все отзывы (275) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости