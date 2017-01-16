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Light Alloy для Windows

Light Alloy 4.9.1 Build 2416

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Описание Light Alloy 4.9.1 Build 2416Описание   Скачать Light Alloy 4.9.1 Build 2416СКАЧАТЬ (22,58 Мб) Скриншоты Light Alloy 4.9.1 Build 2416Скриншоты (3)   Статистика Light Alloy 4.9.1 Build 2416Статистика   Отзывы о Light Alloy 4.9.1 Build 2416Отзывы (275)  
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4.81 из 5, всего оценок - 1138
  • Рейтинг программы - 4.81 из 5
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Light Alloy - программа для воспроизведения мультимедиа файлов. Дело в том, что не на всех компьютерах корректно проигрываются видео-фильмы. Причиной тому может быть некачественная звуковая карта, особенности программного обеспечения и т.д. Light Alloy позволяет решить эту проблему. Другими словами - если фильм у вас не "шел" при использовании Windows Media Player, то он, скорее всего, пойдет на Light Alloy.
Программа может проигрывать файлы следующих форматов: ASF, AVI, DAT, M1V, M2V, MPE, MPEG, MPG, MOV, QT, 3GP, MP3, MID, WAV.

Возможности плеера:

  • Панель управления и ползунок в режиме полного экрана
  • Изменение скорости проигрывания от десятикратного замедления до двухкратного ускорения
  • Время на панели управления
  • Произвольное изменение размеров экрана либо с сохранением пропорций либо без
  • Опциональный выбор разрешения экрана при переходе на полный экран
  • Настройка аудио и видео декодера (для DivX-яркость, контрастность, насыщенность)
  • Настройка всех используемых фильтров DirectShow
  • Список проигрываемых файлов (playlist)
  • Отключение и регулятор громкости звука на панели
  • Покадровый просмотр
  • Срез кадров с экрана (screen-shots)
  • Drag-n-drop файлов и папок на плэер
  • Возможность установки меток
  • Поддержка субтитров (MicroDVD, SubViewer 2.0, SubRip, Sub Station Alpha)
  • Масштабирование и позиционирование видео (удобно при просмотре широкоформатных фильмов)
  • Тест производительности видеодекомпрессора
  • Создание таблицы фильмов по плэйлисту
  • Поддержка WinLIRC (управление с инфракрасного пульта)

Для полнофункциональной работы Light Alloy требует регистрации. Для русских и украинских пользователей регистрация бесплатна. Зарегистрироваться можно в самой программе. (нажимаете кнопку "О программе" и затем нажимаете кнопку "Регистрация").

 

Что нового в Light Alloy 4.9.1 Build 2416?
  • Настройки->Мышь->Области видео: добавлена возможность переключить субтитры/звуковой дорожки для верхней-левой и правой-верхней областей.
  • Настройки->Клавиатура: добавлена горячая клавиша для разворота видео по оси Z в секции Видео.
  • Настройки поворота видео теперь запоминаются по-файлово, а не глобально.
  • Отключен флаг DPI Awareness, чтобы устранить проблемы с интерфейсом на DPI >100%. Нормальная поддержка разных DPI будет реализована в будущих версиях.
  • Настройки->Список: окно предпросмотра теперь учитывает шрифт выставленные либо в меню Шрифт либо в шкурке, в зависимости от опций "всегда одинаковый" или "Использовать из шкурки".
  • Настройки->OSD, Субтитры: опция разрешения текстуры теперь имеет значение равное разрешению рабочего стола по-умолчанию.
  • Области видео: теперь некоторые области активируются одинарным нажатием левой кнопки мыши, а не двойным как ранее, что иногда могло быть неочевидно для некоторых пользователей.
  • О программе: добавлена дополнительная информация для связи с автором
  • Некоторые внутренние чистки кода, удалены некоторые опции, сделаны небольшие оптимизации.
  • Функция оригинального размера (Home) не учитывала минимальную ширину аудио шкурки.
  • Перейти к Файлу: доработана процедура отрисовки элементов.
  • Опции звука: изменение нормализации не применялось сразу, приходилось сначала закрывать окно настроек.
  • Расширенный диалог добавления файлов: некорректна работала кнопка "Все из текущей папки".
  • Расширенный диалог добавления файлов: не сохранялись настройки вида и ширина колонок в таблице.
  • Плейлист: M3U - исправлены проблемы с кодировкой на файлах в UTF8 без маркера (BOM).
  • Плейлист->Режим Каталогов: исправлено авто-корректирование размера некоторых элементов управления при воспроизведении файла
  • Шкурки: исправлено несколько проблем с перерисовкой видео панели в разных ситуациях при переключении между аудио и видео режимами.
  • Шкурки: исправлена кнопка субтитров у скина Омега.
Скриншоты Light Alloy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)28 / 322 296
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
 Программа Light Alloy отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Light Alloy

Валерий про Light Alloy 4.8.8.2 Build 2038 [25-04-2016]

Отличный плеер, но обнаружился глюк - зеркальное отображение видео сверху вниз, что делать чтобы исправить... и есть ещё пожелание добавить чтение аудио 3gpp, чтобы не пользоваться другим плеером.
| 2 | Ответить

Сергей про Light Alloy 4.8.8.2 Build 2038 [05-02-2015]

Если бы инсталлятор создавали при помощи Innosetup он бы весил 17.5 Mb а не 63.1
Но разрабу свои мозги не вставишь...
| 8 | Ответить

NUBIK про Light Alloy 4.8.8 (build 1982) [22-01-2015]

Сергей, всё просто: правая кнопка мыши->файл->каталог станций->IceCast->сохранить. Далее выброть нужную станцию. Или через открыть URL. Всего более 3000 станций. В последней версии всё работает очень корректно. Респкт разработчикам!
| 3 | Ответить

Сергей про Light Alloy 4.8.6 (build 1830) [26-11-2014]

Просьба: как или где включается интернет - радио в Light Alloy v4.8.6?
1 | 6 | Ответить

Petr про Light Alloy 4.8.5 (build 1770) [21-10-2014]

Испортили плеер в последних версиях,после 4.7.3 перемудрили.
Стал гадить в реестре,лезет в автозапуск,некорректные ассоциации файлов и еще всякая кака. Жаль,хороший был плеер.
| 8 | Ответить

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