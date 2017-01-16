Light Alloy - программа для воспроизведения мультимедиа файлов. Дело в том, что не на всех компьютерах корректно проигрываются видео-фильмы. Причиной тому может быть некачественная звуковая карта, особенности программного обеспечения и т.д. Light Alloy позволяет решить эту проблему. Другими словами - если фильм у вас не "шел" при использовании Windows Media Player, то он, скорее всего, пойдет на Light Alloy.
Программа может проигрывать файлы следующих форматов: ASF, AVI, DAT, M1V, M2V, MPE, MPEG, MPG, MOV, QT, 3GP, MP3, MID, WAV.
Возможности плеера:
Панель управления и ползунок в режиме полного экрана
Изменение скорости проигрывания от десятикратного замедления до двухкратного ускорения
Время на панели управления
Произвольное изменение размеров экрана либо с сохранением пропорций либо без
Опциональный выбор разрешения экрана при переходе на полный экран
Настройка аудио и видео декодера (для DivX-яркость, контрастность, насыщенность)
Настройка всех используемых фильтров DirectShow
Список проигрываемых файлов (playlist)
Отключение и регулятор громкости звука на панели
Покадровый просмотр
Срез кадров с экрана (screen-shots)
Drag-n-drop файлов и папок на плэер
Возможность установки меток
Поддержка субтитров (MicroDVD, SubViewer 2.0, SubRip, Sub Station Alpha)
Масштабирование и позиционирование видео (удобно при просмотре широкоформатных фильмов)
Тест производительности видеодекомпрессора
Создание таблицы фильмов по плэйлисту
Поддержка WinLIRC (управление с инфракрасного пульта)
Для полнофункциональной работы Light Alloy требует регистрации. Для русских и украинских пользователей регистрация бесплатна. Зарегистрироваться можно в самой программе. (нажимаете кнопку "О программе" и затем нажимаете кнопку "Регистрация").
Что нового в Light Alloy 4.9.1 Build 2416?
Настройки->Мышь->Области видео: добавлена возможность переключить субтитры/звуковой дорожки для верхней-левой и правой-верхней областей.
Настройки->Клавиатура: добавлена горячая клавиша для разворота видео по оси Z в секции Видео.
Настройки поворота видео теперь запоминаются по-файлово, а не глобально.
Отключен флаг DPI Awareness, чтобы устранить проблемы с интерфейсом на DPI >100%. Нормальная поддержка разных DPI будет реализована в будущих версиях.
Настройки->Список: окно предпросмотра теперь учитывает шрифт выставленные либо в меню Шрифт либо в шкурке, в зависимости от опций "всегда одинаковый" или "Использовать из шкурки".
Настройки->OSD, Субтитры: опция разрешения текстуры теперь имеет значение равное разрешению рабочего стола по-умолчанию.
Области видео: теперь некоторые области активируются одинарным нажатием левой кнопки мыши, а не двойным как ранее, что иногда могло быть неочевидно для некоторых пользователей.
О программе: добавлена дополнительная информация для связи с автором
Некоторые внутренние чистки кода, удалены некоторые опции, сделаны небольшие оптимизации.
Функция оригинального размера (Home) не учитывала минимальную ширину аудио шкурки.
Перейти к Файлу: доработана процедура отрисовки элементов.
Опции звука: изменение нормализации не применялось сразу, приходилось сначала закрывать окно настроек.
Расширенный диалог добавления файлов: некорректна работала кнопка "Все из текущей папки".
Расширенный диалог добавления файлов: не сохранялись настройки вида и ширина колонок в таблице.
Плейлист: M3U - исправлены проблемы с кодировкой на файлах в UTF8 без маркера (BOM).
Плейлист->Режим Каталогов: исправлено авто-корректирование размера некоторых элементов управления при воспроизведении файла
Шкурки: исправлено несколько проблем с перерисовкой видео панели в разных ситуациях при переключении между аудио и видео режимами.
Шкурки: исправлена кнопка субтитров у скина Омега.
Валерий про Light Alloy 4.8.8.2 Build 2038 [25-04-2016]
Отличный плеер, но обнаружился глюк - зеркальное отображение видео сверху вниз, что делать чтобы исправить... и есть ещё пожелание добавить чтение аудио 3gpp, чтобы не пользоваться другим плеером. | 2 | Ответить
Сергей про Light Alloy 4.8.8.2 Build 2038 [05-02-2015]
Если бы инсталлятор создавали при помощи Innosetup он бы весил 17.5 Mb а не 63.1
Но разрабу свои мозги не вставишь... | 8 | Ответить
NUBIK про Light Alloy 4.8.8 (build 1982) [22-01-2015]
Сергей, всё просто: правая кнопка мыши->файл->каталог станций->IceCast->сохранить. Далее выброть нужную станцию. Или через открыть URL. Всего более 3000 станций. В последней версии всё работает очень корректно. Респкт разработчикам! | 3 | Ответить
Сергей про Light Alloy 4.8.6 (build 1830) [26-11-2014]
Просьба: как или где включается интернет - радио в Light Alloy v4.8.6? 1 | 6 | Ответить
Petr про Light Alloy 4.8.5 (build 1770) [21-10-2014]
Испортили плеер в последних версиях,после 4.7.3 перемудрили.
Стал гадить в реестре,лезет в автозапуск,некорректные ассоциации файлов и еще всякая кака. Жаль,хороший был плеер. | 8 | Ответить