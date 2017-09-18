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5 Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования. В отличие от других аналогов, это приложение использует встроенные возможности Windows для освобождения дополнительной памяти и, соответственно, повышения производительности системы.



В главном окошке программы Вам будет доступна информация об используемой RAM-памяти, объеме файла подкачки, виртуальной памяти, можно увидеть максимальное/минимальное/среднее потребление памяти за время работы утилиты. Если показатели загруженности оперативной памяти превышают 60%, то разработчики советуют сделать сброс текущих процессов (кнопка "Trim Processes Working Set") и очистить системный кэш ("Clear System Cache") - это должно помочь в оптимизации использования оперативки.



Стоит отметить, что Memory Cleaner имеет очень простой интерфейс и был специально разработан для неопытных пользователей, которые не обладают какими-либо знаниями в управлении RAM.