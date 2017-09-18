Memory Cleaner для Windows

Memory Cleaner 2.60

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Описание Memory Cleaner 2.60Описание   Скачать Memory Cleaner 2.60СКАЧАТЬ (883 Кб) Скриншоты Memory Cleaner 2.60Скриншоты (2)   Статистика Memory Cleaner 2.60Статистика   Отзывы о Memory Cleaner 2.60Отзывы (0)  
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4.83 из 5, всего оценок - 11
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Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования. В отличие от других аналогов, это приложение использует встроенные возможности Windows для освобождения дополнительной памяти и, соответственно, повышения производительности системы.

В главном окошке программы Вам будет доступна информация об используемой RAM-памяти, объеме файла подкачки, виртуальной памяти, можно увидеть максимальное/минимальное/среднее потребление памяти за время работы утилиты. Если показатели загруженности оперативной памяти превышают 60%, то разработчики советуют сделать сброс текущих процессов (кнопка "Trim Processes Working Set") и очистить системный кэш ("Clear System Cache") - это должно помочь в оптимизации использования оперативки.

Стоит отметить, что Memory Cleaner имеет очень простой интерфейс и был специально разработан для неопытных пользователей, которые не обладают какими-либо знаниями в управлении RAM.

Скриншоты Memory Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)30 / 13 071
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОперативная память
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Отзывы о программе Memory Cleaner

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