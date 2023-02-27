RAM Benchmark - это утилита, предназначенная для оценки производительности вашей оперативной памяти и скорости ее работы. Это программное обеспечение предоставляет возможность оценить производительность памяти путем запуска эталонного теста для определения скорости работы оперативной памяти. Программа имеет минималистичный интерфейс, который позволяет запустить тест одним нажатием кнопки. Поддерживает типы памяти DDR5, DDR4, DDR3, DDR2, DDR1 и SDRAM. Обычно не требуется много времени, чтобы результат эталонного теста отобразился на экране. Скорость отображается в МБ/с.

На большинстве материнских плат вы можете просто включить встроенные профили "разгона", которые будут отображаться как "XMP" (Extreme Memory Profile) или "DOCP" (DRAM Overclocking Profile). После увеличения или уменьшения значения МГц вы можете измерить влияние этого изменения на производительность памяти с помощью данной утилиты.

Программы-бенчмарки обычно измеряют теоретические максимальные скорости устройств. Vovsoft RAM Benchmark измеряет реальные скорости, позволяя пользователю изменять параметр "Размер блока". Эта программа может записывать и читать огромные блоки памяти.

После загрузки и запуска этой программы вы можете начать тест одним щелчком мыши. Кнопка "Run Benchmark" проведет сравнительный анализ доступной оперативной памяти и отобразит результаты в течение нескольких секунд. Результаты включают минимальную скорость, максимальную скорость и среднюю скорость.