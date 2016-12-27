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AlReader для Android

AlReader 1.811611180 для Android

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Описание AlReader 1.811611180 для AndroidОписание   Скачать AlReader 1.811611180 для AndroidСКАЧАТЬ (6,13 Мб) Скриншоты AlReader 1.811611180 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика AlReader 1.811611180 для AndroidСтатистика   Отзывы о AlReader 1.811611180 для AndroidОтзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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AlReader - программа для чтения книг, текстов, HTML-страниц и других текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как FB2, EPUB, HTML, CHM, TXT, RTF, PDB/PRC, DOC, DOCX, ODT, SXW, ABW и другие.

Основные возможности AlReader:

  • Поддержка большинства популярных форматов файлов.
  • Поддержка архивов ZIP и GZ.
  • Выбор кодировки читаемого файла.
  • Полноэкранный режим.
  • Поддержка сетевых библиотек (OPDS).
  • Возможность работы со словарями Dict, Lingvo и SlovoEd
  • Редактирование FB2 и TXT файлов.
  • Настройка стилей отображения.
  • Поворот экрана 90, 180, 270.
  • Отображение заряда батареи на линии положения в тексте.
  • Регулировка межстрочного и межсимвольного интервала.
  • Выравнивание по ширине.
  • Список последних открытых книг.
  • Закладки с навигацией.
  • Сохранение читаемого файла как TXT, PDB или HTML.
Что нового в AlReader 1.811611180 для Android?
  • доработка поддержки mobi, rtf, doc форматов.
  • добавлена поддержка fb3 формата.
  • мелкие исправления.
Скриншоты AlReader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 7 246
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг

Отзывы о программе AlReader

Jhguhiho про AlReader 1.65 для Android [13-06-2015]

That's a quict-wikted answer to a difficult question
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Вадим про AlReader 1.57 для Android [28-12-2014]

Очень хорошая читалка, большое спасибо разработчику! Рекомендую всем.
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