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4.50 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 AlReader - программа для чтения книг, текстов, HTML-страниц и других текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как FB2, EPUB, HTML, CHM, TXT, RTF, PDB/PRC, DOC, DOCX, ODT, SXW, ABW и другие. Основные возможности AlReader: Поддержка большинства популярных форматов файлов.

Поддержка архивов ZIP и GZ.

Выбор кодировки читаемого файла.

Полноэкранный режим.

Поддержка сетевых библиотек (OPDS).

Возможность работы со словарями Dict, Lingvo и SlovoEd

Редактирование FB2 и TXT файлов.

Настройка стилей отображения.

Поворот экрана 90, 180, 270.

Отображение заряда батареи на линии положения в тексте.

Регулировка межстрочного и межсимвольного интервала.

Выравнивание по ширине.

Список последних открытых книг.

Закладки с навигацией.

Сохранение читаемого файла как TXT, PDB или HTML. AlReader для Windows Что нового в AlReader 1.811611180 для Android?

доработка поддержки mobi, rtf, doc форматов.

добавлена поддержка fb3 формата.

мелкие исправления.