AlReader - программа для чтения книг, текстов, HTML-страниц и других текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как FB2, EPUB, HTML, CHM, TXT, RTF, PDB/PRC, DOC, DOCX, ODT, SXW, ABW и другие.
Основные возможности AlReader:
Поддержка большинства популярных форматов файлов.
Поддержка архивов ZIP и GZ.
Выбор кодировки читаемого файла.
Полноэкранный режим.
Поддержка сетевых библиотек (OPDS).
Возможность работы со словарями Dict, Lingvo и SlovoEd
Редактирование FB2 и TXT файлов.
Настройка стилей отображения.
Поворот экрана 90, 180, 270.
Отображение заряда батареи на линии положения в тексте.
Регулировка межстрочного и межсимвольного интервала.