Eusing Clock для Windows

Eusing Clock 2.8

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Описание Eusing Clock 2.8Описание   Скачать Eusing Clock 2.8СКАЧАТЬ (448 Кб) Скриншоты Eusing Clock 2.8Скриншоты (6)   Статистика Eusing Clock 2.8Статистика   Отзывы о Eusing Clock 2.8Отзывы (0)  
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Eusing Clock - стильные и красочные часы на Вашем рабочем столе с функцией будильника. Несмотря на то, что текущее время и дату Вы можете увидеть на панели задач в стандартном исполнении, приложение позволяет создать и настроить свои собственные часы в необычном визуальном оформлении.

В программе можно сделать сразу несколько циферблатов, где будет отображаться не только правильное местное время, но и текущее время в любом другом городе планеты, что особенно удобно, когда Вы общаетесь с пользователями из других стран. Привычных цифр на делениях нет - выполнена простая градуировка по часам, минутам и секундам, которая может быть убрана. Однако само время и дата всегда показывается в центре циферблата.

Часы Eusing Clock полностью настраиваются:

  • 12-часовой и 24-часовой форматы времени,
  • регулирование радиуса циферблата (от 48 до 128 мм),
  • регулирование ширины кольца для часов, минут и секунд (от 10 до 50 мм),
  • выделение разным цветом шкалы часов, минут и секунд,
  • размещение часов в любом месте экрана с возможностью быть всегда поверх всех окон.

Реализован в программе и будильник. При наступлении указанного Вами времени программа может выполнить несколько действий: показать произвольный текст (до 256 символов) и подать звуковой сигнал, выключить или перегрузить ПК, заблокировать вход в систему, запустить какой-либо файл (документ или URL-ссылку).

В целом, данная утилита скрасит Ваш рабочий стол, позволив добавить на экран монитора интересные и необычные часы.

Скриншоты Eusing Clock:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 574
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
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Отзывы о программе Eusing Clock

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