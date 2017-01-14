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MyScore для Android

MyScore 2.15.1 для Android

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Описание MyScore 2.15.1 для AndroidОписание   Скачать MyScore 2.15.1 для AndroidСКАЧАТЬ (8,89 Мб) Скриншоты MyScore 2.15.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика MyScore 2.15.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о MyScore 2.15.1 для AndroidОтзывы (1)  
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4.37 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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MyScore - незаменимое приложение для любого спортивного болельщика, с помощью которого пользователь сможет получить доступ со своего Android-устройства к самым свежим результатам различных соревнований, будь то матч любимой футбольной, баскетбольной, гандбольной или хоккейной команды, теннисный турнир или результаты в менее популярных видах спорта, как например водное поло, крикет, хоккей на траве, дартс, бадминтон, бенди и пр.

Кроме большого количества видов спорта (на данный момент их 28), стоит отметить огромное количество соревнований (более 5000), что позволит, к примеру футбольным болельщикам, следить за результатами не только топовых лиг и чемпионатов, но отслеживать менее престижные турниры и кубки.

Присутствует возможность просматривать онлайн матчи, получать детальную статистику, изучать итоговые таблицы, турнирные сетки и многое другое. Кроме того благодаря наличию системы push-уведомлений, можно следить за выбранными пользователем матчами.

Что нового в MyScore 2.15.1 для Android?
  • В этой версии мы добавили кучу рейтингов: ATP/WTA и другие в теннисе, рейтинги в гольфе, зачеты в Формуле-1 и других авто и мотогонках, зачеты Кубков Мира в зимних видов спорта, включая биатлон, а также рейтинги игроков в снукере и дартс.
  • Еще мы поработали над скоростью загрузки приложения. Страницы матчей оптимизированы и будут загружаться значительно быстрее.
Скриншоты MyScore:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 16 879
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт
 Программа MyScore отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе MyScore

Darkhan про MyScore 2.5.0 для Android [23-03-2016]

Zakachal no vse ravno ne otkryvaet( chto deklat'?
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