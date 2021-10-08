Яндекс.Дзен для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Yandex
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30,99 Мб
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Яндекс.Дзен - блогерская платформа, основанная на искусственном интеллекте, которая предлагает читателю персонализированный контент, вне зависимости от того чем вы интересуетесь, будь то политика, стиль, культура, спорт, кино, финансы и пр. Вы читаете статьи, смотрите видео, ставите любимым публикациям лайки, а нелюбимые отмечаете дизлайками. Алгоритм запоминает интересные вам темы и формирует вашу ленту.
Основные возможности Яндекс.Дзен:
- Настройка ленты по своему вкусу.
- Возможность переключиться с общей ленты со всеми статьями на тематические: кино, еда, политика, знаменитости и многое другое.
- Более 30 000 тематических блогеров, а также популярные медиа: «Медуза», РБК, «Ведомости», «Коммерсантъ», Forbes, Lenta.ru, TJournal и другие.
- Просмотр видео в отдельной видеоленте или в общей ленте со всеми материалами.
- Возможность комментировать, задавать вопросы, общаться с единомышленниками и вступать в дискуссии.
- Добавление статей в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции.
- Возможность самому писать статьи, и публиковать запоминающееся видео.
- Заработок на своём канале. Пишите больше статей, снимайте интересные видео, пробуйте новые форматы и получайте прибыль благодаря рекламе.
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