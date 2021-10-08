Яндекс.Дзен - блогерская платформа, основанная на искусственном интеллекте, которая предлагает читателю персонализированный контент, вне зависимости от того чем вы интересуетесь, будь то политика, стиль, культура, спорт, кино, финансы и пр. Вы читаете статьи, смотрите видео, ставите любимым публикациям лайки, а нелюбимые отмечаете дизлайками. Алгоритм запоминает интересные вам темы и формирует вашу ленту.

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