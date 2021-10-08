Яндекс.Дзен для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:21.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30,99 Мб
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Яндекс.Дзен - блогерская платформа, основанная на искусственном интеллекте, которая предлагает читателю персонализированный контент, вне зависимости от того чем вы интересуетесь, будь то политика, стиль, культура, спорт, кино, финансы и пр. Вы читаете статьи, смотрите видео, ставите любимым публикациям лайки, а нелюбимые отмечаете дизлайками. Алгоритм запоминает интересные вам темы и формирует вашу ленту.

Основные возможности Яндекс.Дзен:

  • Настройка ленты по своему вкусу.
  • Возможность переключиться с общей ленты со всеми статьями на тематические: кино, еда, политика, знаменитости и многое другое.
  • Более 30 000 тематических блогеров, а также популярные медиа: «Медуза», РБК, «Ведомости», «Коммерсантъ», Forbes, Lenta.ru, TJournal и другие.
  • Просмотр видео в отдельной видеоленте или в общей ленте со всеми материалами.
  • Возможность комментировать, задавать вопросы, общаться с единомышленниками и вступать в дискуссии.
  • Добавление статей в Сохранённое, чтобы прочитать их позже или сохранить в коллекции.
  • Возможность самому писать статьи, и публиковать запоминающееся видео.
  • Заработок на своём канале. Пишите больше статей, снимайте интересные видео, пробуйте новые форматы и получайте прибыль благодаря рекламе.
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