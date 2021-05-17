4PDA для Android
|Оценка:
|3.16/5 голосов - 66
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.34_p1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|4PDA
|Категория:
|Ньюс ридеры, новости
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 110 | Статистика
|Размер:
|3 Мб
|СКАЧАТЬ
4PDA - официальное мобильное приложение сайта 4PDA.ru, крупнейшего тематического ресурса о мобильных устройствах в рунете.
Приложение позволяет читать новости, статьи и обзоры, просматривать комментарии других пользователей и оставлять собственные комментарии, писать новые и редактировать существующие топики на форуме, скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы и многое другое.
Функциональные особенности приложения:
- Чтение новостей, статей и обзоров.
- Возможность читать комментарии других пользователей к материалам и оставлять свои комментарии.
- Просмотр списков форумов и топиков.
- Просмотр топиков.
- Возможность писать новые и редактировать существующие посты в топиках.
- Возможность скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы.
- Поиск по форуму и материалам сайта.
- Возможность добавлять, удалять и просматривать список Избранного.
- Возможность создавать новые и отвечать в существующие беседы QMS.
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