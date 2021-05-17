4PDA - официальное мобильное приложение сайта 4PDA.ru, крупнейшего тематического ресурса о мобильных устройствах в рунете.

Приложение позволяет читать новости, статьи и обзоры, просматривать комментарии других пользователей и оставлять собственные комментарии, писать новые и редактировать существующие топики на форуме, скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы и многое другое.

Функциональные особенности приложения: