4PDA для Android

Описание
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Оценка: 3.16/5 голосов - 66
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.34_p1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Ньюс ридеры, новости
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 110 | Статистика
Размер:3 Мб
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4PDA - официальное мобильное приложение сайта 4PDA.ru, крупнейшего тематического ресурса о мобильных устройствах в рунете.

Приложение позволяет читать новости, статьи и обзоры, просматривать комментарии других пользователей и оставлять собственные комментарии, писать новые и редактировать существующие топики на форуме, скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы и многое другое.

Функциональные особенности приложения:

  • Чтение новостей, статей и обзоров.
  • Возможность читать комментарии других пользователей к материалам и оставлять свои комментарии.
  • Просмотр списков форумов и топиков.
  • Просмотр топиков.
  • Возможность писать новые и редактировать существующие посты в топиках.
  • Возможность скачивать и закачивать прикрепленные к постам файлы.
  • Поиск по форуму и материалам сайта.
  • Возможность добавлять, удалять и просматривать список Избранного.
  • Возможность создавать новые и отвечать в существующие беседы QMS.
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